今回は、惣菜に文句ばかりの夫を懲らしめたエピソードを紹介します。

偉そうな夫に反撃…！

「家計が苦しいことから、派遣社員として働くことになりました。ただ忙しくなり、家事、特に料理をする時間が足りず、仕事帰りにスーパーで惣菜を買ってくることが増えました。惣菜を買った方が楽だし時間もかからないし、自炊するより安いし、結構美味しいからです。

でも夫はそのことに対し、文句ばかり。『派遣のくせに惣菜なんて、無駄遣いするな。自炊したら安く済むだろ？』と偉そうなことを言ってくるんです。頭にきたので、夫に『じゃあこれから家事も財布も別々にしよう』と提案したんです。

その結果、夫は自分が食べる分は自分で作ることになりましたが、スーパーで材料を買ってきて料理をしたら、時間もかかるし、お金も結構かかることに気づいたようです。『自炊したら安く済んだ？（笑）』と嫌味を言ってやりました」（体験者：30代女性・派遣社員／回答時期：2026年4月）

▽ この夫は家事をなめ切っていたようですが、自分一人でやるとなると大変ですよね。やっと妻の大変さが分かったのではないでしょうか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。