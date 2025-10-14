¥¹¥Ð¥ë¡Ö¿··¿SUV¡×È¯É½¤ËÈ¿¶Á¤¢¤ê¡ª ¸÷¤ë¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à½éºÎÍÑ¤·¤¿»Â¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª 338ÇÏÎÏ¤Î¡ÖXT¡×¤ò¿·ÀßÄê¤·¤¿¡Ö¿··¿¥½¥ë¥Æ¥é¡×ÊÆ¹ñ»ÅÍÍ¤È¤Ï¡ª
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤ÎÊÆ¹ñË¡¿Í¤Ï2025Ç¯9·î25Æü¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎSUV¡Ö¥½¥ë¥Æ¥é¡×¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿··¿¥½¥ë¥Æ¥é¤Ï¡¢Æâ³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Îºþ¿·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÂçÉý¤Ê¸þ¾å¡¢¤½¤·¤ÆÀè¿Êµ»½Ñ¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¹â½ÐÎÏ¥°¥ì¡¼¥É¡ÖXT¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥ê¥¢¤Ë½¾Íè¤è¤ê¤â¶¯ÎÏ¤Ê¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¡£¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï338ÇÏÎÏ¤ËÃ£¤·¡¢Ää»ß¾õÂÖ¤«¤é»þÂ®60¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó96km¡¿h¡Ë¤Þ¤Ç5ÉÃÌ¤Ëþ¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¿Ê²½¡£¿·³«È¯¤µ¤ì¤¿ÂçÍÆÎÌ74.7kWh¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏºÇÂç288¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó463km¡Ë¤Ø¤ÈÂçÉý¤Ë±äÄ¹¤µ¤ì¡¢Æü¾ï»È¤¤¤«¤éÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Þ¤Ç¡¢¤è¤ê°Â¿´¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½¼ÅÅÀÇ½¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç150kW¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò»öÁ°¤ËºÇÅ¬²¹ÅÙ¤ËÄ´À°¤¹¤ë¥×¥ì¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢´¨ÎäÃÏ¤Ç¤â¸úÎ¨Åª¤Ê½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¡¢ËÌÊÆ½¼ÅÅµ¬³Ê¡ÊNACS¡Ë¥Ý¡¼¥È¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÆâ1Ëü5000¥«½ê°Ê¾å¤Î¥Æ¥¹¥é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÍøÊØÀ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤â¡¢¿·À¤Âå¤Î¥¹¥Ð¥ëEV¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÌÀ³Î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÏ»Ï¢À±¡Ê¤à¤Ä¤é¤Ü¤·¡Ë¤¬¸÷¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥í¥´¤ò½éºÎÍÑ¡£ºÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤È¸ÄÀÅª¤Ê¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÀè¿ÊÅª¤ÊÉ½¾ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¸µ¤Ë¤Ï¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î18¥¤¥ó¥Á¤Þ¤¿¤Ï20¥¤¥ó¥Á¤Î¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬ÎÏ¶¯¤µ¤ò±é½Ð¤·¡¢¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âºþ¿·¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬¥â¥À¥ó¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¼Æâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢Á´¥°¥ì¡¼¥É¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤¿14¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥»¥ó¥¿¡¼¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤ÎApple CarPlay¤ª¤è¤ÓAndroid Auto¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Ä¾´¶Åª¤Ç¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ÊÁàºîÀ¤òÄó¶¡¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤âÁ´ÌÌÅª¤ËºÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬³ÈÂç¤·¡¢15W¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÈ÷¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¨¤ë¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¤ê¤Î¼Á¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¿Ê²½¤Ï¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¿·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤È¼×²»À¤ò¹â¤á¡¢¤è¤êÀÅ¤«¤Ç¾å¼Á¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¡£¥¹¥Ð¥ëÅÁÅý¤Î¥·¥ó¥á¥È¥ê¥«¥ëAWD¥·¥¹¥Æ¥à¤â²þÎÉ¤µ¤ì¡¢¿·¤·¤¤À©¸æ¤¬Á°¸åÎØ¤Ø¤Î¶îÆ°ÎÏÇÛÊ¬¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÏ©ÌÌ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ï©ÁöÇËÀ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖX-MODE¡×¤â°ú¤Â³¤ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎºÇÄãÃÏ¾å¹â¤È¹ç¤ï¤»¡¢EV¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ð¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁö¤ê¤ÎÌû¤·¤µ¤È¿®ÍêÀ¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÁ´ÀÇ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇ¿·¤Î¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¡×¤¬Á´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¿··¿¥½¥ë¥Æ¥é¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤«¤é¿ø¤¨ÃÖ¤¤Î3Ëü8495¥É¥ë¡ÊÌó588Ëü±ß¡¿2025Ç¯10·î10Æü»þÅÀ¡Ë¤«¤é¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤¤²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤Ï2025Ç¯½©¤«¤é½ç¼¡ÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿··¿¥½¥ë¥Æ¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢¡Ö¼¡´ü·¿¤Î¥½¥ë¥Æ¥é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¤ä¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¾ÀÜÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥ê¥Õ¥È¤·¤¿¥½¥ë¥Æ¥é¡¢¼ÂÊª¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢ºþ¿·¤µ¤ì¤¿¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ÂÍÑÌÌ¤Ç¤Î¿Ê²½¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ËÌÊÆ½¼ÅÅµ¬³Ê¡ÊNACS¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÅÀ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥Æ¥¹¥é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¥¤¥¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½¼ÅÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÍøÊØÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤¿ÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î²þÎÉ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¸½¹Ô·¿¤«¤é¤ªÃÍÃÊ¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ê¤Î¤Í¡×¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£