この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザー・鳥海翔氏が構図を分析！『S&P500・オルカンだけじゃない！暴落しても資産を減らさないおすすめの投資先について徹底解説します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『S&P500・オルカンだけじゃない！暴落しても資産を減らさないおすすめの投資先について徹底解説します！』とのタイトルで配信された動画にて、投資アドバイザー・鳥海翔氏が登場。SBI証券2025年9月の投資信託売れ筋ランキングトップ10を徹底分析し、初心者から中級者まで“今買うべき投資信託”を俯瞰した。



冒頭で鳥海氏は、まず土台を固めろと切り込む。「投資初心者は1～3位のどれか1本を持て」。推奨したのは王道の3本、すなわち「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」だ。全世界と米国の違いに見えても、実態としては似た値動きになるため、メーカー違いで複数持つのは非効率。迷うなら1本に絞って長期で握るべきだと結論づけた。



次に“物足りない層”への処方箋。テクノロジー集中の「iFreeNEXT FANG+インデックス」は伸びが派手だが、下落局面の速度も速い。全力投球は論外で、ベース資産の上に少額を“トッピング”する使い方にとどめる判断が現実的だと述べる。分散のもう一枚としては「SBI iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）」を挙げ、株と金を組み合わせることでドローダウンを和らげられると整理。暴落時に“資産を減らさない工夫”として、異なる資産クラスの併用を明快に位置付けた。



後半は6～10位の“クセもの”群を一刀両断。アクティブ系の「WCM 世界成長株厳選ファンド」「インベスコ 世界厳選株式オープン」は、構成銘柄が馴染み薄く情報も追いにくい上、信託報酬が約1.9％台と重い。さらに毎月分配型ゆえに基準価額を削りながら分配しているケースもあり、税制面での不利も生みやすい。見た目の利回りに惑わされるほど、長期の資産形成から遠ざかると釘を刺した。



レバレッジの「SBI日本株4.3倍ブル」「SBI日本株3.8倍ベア」も容赦なく退ける。上昇・下落を増幅する構造上、日々の上下動を“往復”するだけで価値が削られていく。短期トレードの道具としては否定しないが、長期保有で報われる設計ではない。資産形成の主戦場に持ち込むべきではないと断じた。



一方で「トレイサーズ NASDAQ100ゴールドプラス」「S&P500ゴールドプラス」のような“株＋金”のレバレッジ複合は、性格が異なる。相関の低い資産を同時に抱える設計のため、典型的なレバレッジ商品より荒れにくい側面がある。ただしNISA対象外で優先度は下がる。まずはNISA枠でS&P500系と金を個別に組み合わせる--この順番が理にかなうとした。



総じて、土台はインデックスの王道1本。そこに“暴落耐性”として金を少量、成長のスパイスとしてFANG+を少量--この三段構えなら、上振れも下振れも無理なく受け止められる。異彩の売れ筋に手を伸ばす前に、手数料・中身・税制を直視することが勝ち筋だ。さらに詳しい事例や数値の当てはめは動画内で語られているため、判断の勘所を押さえたい人は一度通しで確認しておくとよい。本編は、インデックスの定石から“暴落時の逃げ道”まで網羅的に整理され、実行に移しやすい構成になっている。



本編は、長期投資の設計を見直したい初心者～中級者にとって「何を先に買い、何を避けるか」を具体化する上でも有用な指針となるはずだ。