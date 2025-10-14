¼íÌî±Ñ¹§¤¬Ë½Ïª¡¡±Ä¶È¤Ç·ÝÇ½¿Í¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡Ä¡¡¥Í¥¿Ãæ¤Ë¼çºÅ¼Ô¤¬¡Ö¤ªÁ°ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×°û¼ò¶¯Í×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡Ê43¡Ë¤¬10Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ÖÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¤Ç¼ã¼ê»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡10Ç¯Á°¡¢ÃÏÊý±Ä¶È¤Ê¤É¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¼íÌî¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈU¤«¤é¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î¥Í¥¿ÈäÏª¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¥³¥ó¥È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤éU¤µ¤ó¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¼òÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤ÉÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ê¤ß¤Ê¤ß¤ËÃí¤¤¤ÀÆüËÜ¼ò¤ò¡È°û¤á¤ªÁ°¡É¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥Í¥¿Ãæ¤Ë°û¼ò¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡°û¤Þ¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼íÌî¤Ï°ìµ¤°û¤ß¤·¥³¥ó¥È¤òºÆ³«¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¿»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡È¤¤¤¤¤«¤é¡¢¥Í¥¿¤ä¤ë¤Ê¡£¤ªÁ°ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡É¤Ã¤Æ°û¤Þ¤µ¤ì¤Æ¡×¡£¤Ù¤í¤Ù¤í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â²¿¤È¤«¥³¥ó¥È¤ò´°¿ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¼íÌî¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬ÅÜ¤ê¿´Æ¬¡£U¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ò¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤ë¤È¡¢U¤âÍè¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤³¤ì¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÍè¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡È¤¢¤¡¡¢¥®¥ã¥éÇÜÊ§¤¦¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¼íÌî¤âÅÜ¤ê¡£µ¢¤êºÝ¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÈU¤¬ºÆ¤Ó¸½¤ì¡Ö¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤éº£Æü¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»æÂÞ¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤¬¡Öµ¢¤ê¤Ê¤¬¤éÃæ¿È¸«¤¿¤éU¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤é¤Í¤§¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤ï¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¶¦±é¼Ô¤Ï¤¢Á³¡£¼íÌî¤Ï¶¦±éNG¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬°ìÅÙ¤â¶¦±é¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£