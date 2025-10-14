不可逆的な気候の転換点が近づく中、地球は「新たな現実」に直面しつつあるという/Planet Observer/Universal Images Group/Getty Images

（ＣＮＮ）地球が「新たな現実」と戦っている。一連の壊滅的かつ不可逆的なものになり得る気候の転換点のうちでも最初の段階、すなわちサンゴ礁の広範な死滅が近づきつつあることが原因だ。世界中の１６０人の科学者が作成した画期的な報告書で明らかになった。

人類が化石燃料を燃焼し気温を上昇させるにつれ、すでに深刻な熱波、洪水、干ばつ、山火事が頻発している。しかし、さらに大きな影響が目前に迫っている。気候変動は、アマゾン熱帯雨林から極地の氷床に至るまで、地球の重要なシステムのバランスを崩壊に追い込む可能性がある。そうなれば、壊滅的な影響が地球全体に広がるだろう。

「私たちは複数の地球システムの転換点に急速に近づいており、それが世界を変化させ、人間と自然にとって壊滅的な結果をもたらす可能性がある」と、英エクセター大学グローバルシステム研究所のティム・レントン教授は述べた。レントン氏は１２日に発表された報告書の執筆者。

報告書によれば、熱帯のサンゴが最初の転換点となる。

２０２３年以降、海洋の温度が過去最高を記録する中、世界のサンゴ礁は史上最悪の大量白化現象に見舞われ、その８割以上が影響を受けている。かつては色とりどりの生物がひしめき合う場所だった海中が、白化した、海藻が支配する景観へと変わりつつある。

「私たちは限界を超えて（サンゴ礁を）追い詰めてしまった」と、世界自然保護基金（ＷＷＦ）英国支部のチーフサイエンティフィックアドバイザーであり、この報告書の共著者であるマイク・バレット氏は述べている。地球温暖化を逆転させなければ、「私たちが知っているような広大なサンゴ礁は失われてしまう」と、著者らは記している。

その影響は広範囲に及ぶ。サンゴ礁は海洋生物にとって不可欠な生息地であり、食糧安全保障に欠かせない存在だ。世界経済に数兆ドルもの貢献をしつつ、沿岸地域を嵐から守っている。

気温が上昇し続ければ、一段と悪い事態が訪れる。報告書によると地球は、さらにいくつかの転換点を迎える瀬戸際にある。産業革命以前の水準から１．５度以内に温暖化を抑制するという世界的に合意された目標が未達に終わるのは、ほぼ確実だからだ。

中でも最も憂慮すべきは、大西洋の重要な海流ネットワークである「大西洋子午面循環（ＡＭＯＣ）」が崩壊する可能性だ。これは世界の一部に深刻な寒冷化をもたらし、別の地域を温暖化させる。モンスーンの季節を乱し、海面水位を上昇させるなど、世界に壊滅的な影響を及ぼすとみられる。

その崩壊は、今地球上で生きている人々の生涯のうちに起こる危険性があると、バレット氏は警鐘を鳴らす。

オスロ大学社会学・人間地理学部の研究者であり、この報告書の執筆者を務めるマンジャナ・ミルコレイト氏は、世界はこうした転換点を越えた場合の影響にまったく備えていないと指摘する。

現在の政策や国際協定は「段階的な変化のために設計されており、このような急激で不可逆的かつ相互に関連した変化のためには設計されていない」とミルコレイト氏。各国政府が今どのように対応するかは「非常に長い期間、地球システムに影響を与える可能性がある」と付け加えた。

報告書が求める行動には、地球温暖化の原因となる汚染の急速な削減や、大気からの炭素除去の拡大などが含まれている。

レントン氏によれば、世界の気温は１．５度の目標を超えて上昇する見通し。それでもこの水準以上のさらなる温暖化を最小限に抑え、できるだけ早く気温を低下させることが重要だと同氏は強調する。

今回の報告書は、各国政府がブラジルで開催される国連気候変動枠組み条約締約国会議（ＣＯＰ３０）に集まる１カ月前に発表された。今年は特に重要であり、各国は今後１０年間の排出量削減目標を設定するとみられている。