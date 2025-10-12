万博閉幕直前…ドイツ館が悲報・協力呼びかけ “サーキュラーちゃん”何人か行方不明 「これは犯罪」「酷い」
大阪・関西万博のドイツパビリオンが11日、公式インスタグラムを更新し、「とても寂しい」「仲間の何人かが行方不明になってしまいました！」と呼びかけを行った。
【画像】サーキュラーちゃん返して！ドイツ館が懸命呼びかけ
ドイツ館は、公式マスコットのサーキュラーが案内役を務める。音声デバイスの愛らしい姿もあって「サーキュラーちゃん」として大人気となった。
万博は13日に閉幕を迎えるが、ドイツ館はUFOにサーキュラーが連れ去られる画像に「サーキュラーちゃんを見た？」と記し、ハートフルな中に深刻な事態を伝えた。
「最近、私たちのサーキュラー音声ガイドはとても寂しいです。仲間の何人かが行方不明になってしまいました！」と明らかにし、「もしドイツ・パビリオンの外でサーキュラーを見つけた場合は、どうか仲間のもとに戻れるよう、ご返却いただけると幸いです」とメッセージ。
続けて「サーキュラーたちは、これから先に果たすべき大切な使命と、まだ語るべき物語をたくさん抱えています。すべてのサーキュラーが無事に戻れるよう、どうかご協力をお願いいたします」とつづった。
これに対して「酷い」「悲しい」「誰かが持ち帰ってしまうんじゃないか心配してましたが、やっぱり」「これは犯罪です」「少しでも良心があるなら、今すぐ返してあげて」「離れ離れは可哀想！」など、悲痛の声が飛び交っている。
万博をめぐっては、5月にもバルト館でミャクミャクのぬいぐるみが盗難されており、人気の高まりとともに転売行為や万引き、予約の不正ツール使用などが見受けられるなど、一部来場者のモラルも問題視された。
