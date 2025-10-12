小島瑠璃子、2年半ぶり活動再開を発表 「家族とも支え合い」金髪ショットで感謝と決意 約500字超【全文】
タレントの小島瑠璃子（31）が12日、自身のインスタグラムを更新し、活動再開を発表した。
【写真】金髪で活動再開を報告した小島瑠璃子＆報告全文
金髪の近影を添えて「およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」と報告した。
「2年半前、株式会社ホリプロを退社し、活動をおやすみさせていただいておりました。復帰にあたり、様々な方々にもご相談させていただきましたが、最終的に個人で活動していくことにいたしました。ご相談させていただいた皆様のあたたかいお言葉や後押し、本当にありがとうございました」と感謝。
ホームページなどは準備出来次第、あらためて伝えるという。
「これから、たくさんの方々のお力添えをいただきながら、家族とも支え合い、精一杯頑張っていきたいと思っております」と決意。
「フォロワーの皆様からも温かい励ましのコメントをいただき、いつも力をもらっています。本当にありがとうございます。応援いただいている皆様にこれからも、元気な姿で活動していく様子をお届けできたら嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
なお、「この休止期間に何を考え、どのように過ごしていたのか、そして様々な出来事をどう受け止めていたのか」を、NewsPicksできょう12日夜に伝えるという。
■小島瑠璃子「活動再開のご報告」全文
およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます。
この休止期間に何を考え、どのように過ごしていたのか、そして様々な出来事をどう受け止めていたのかについて、NewsPicksさんに取材していただきました。
本日21時より公開されますので、よろしければぜひご覧ください。
2年半前、株式会社ホリプロを退社し、活動をおやすみさせていただいておりました。
復帰にあたり、様々な方々にもご相談させていただきましたが、最終的に個人で活動していくことにいたしました。
ご相談させていただいた皆様のあたたかいお言葉や後押し、本当にありがとうございました
なお、ホームページなどは開設中となりますので、準備が出来次第、改めて発信させていただきます。
これから、たくさんの方々のお力添えをいただきながら、家族とも支え合い、精一杯頑張っていきたいと思っております。
フォロワーの皆様からも温かい励ましのコメントをいただき、いつも力をもらっています。本当にありがとうございます。
応援いただいている皆様にこれからも、元気な姿で活動していく様子をお届けできたら嬉しいです。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
小島瑠璃子
