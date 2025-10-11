トランプ米大統領が10日（現地時間）、中国のレアアース（希土類）輸出統制の動きを批判し、中国産製品に対する大規模な関税引き上げを検討すると明らかにした。

トランプ大統領はこの日、SNSトゥルース・ソーシャルに「2週後に韓国で開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）で習近平（中国国家主席）と会う予定だったが、もうそのような理由がないようだ」とし「異常なことが中国で起きている」と投稿した。

続いて「彼らは非常に敵対的に変わり、世界各国に書簡を送りながら『レアアース』生産に関連するすべての要素に対して輸出統制をすると通知している」とし「我々はこのような突然の貿易敵対行為に怒った他の国々から連絡を受けている」と明らかにした。

トランプ大統領は「過去6カ月間、我々と中国の関係は非常に良かったため、中国のこうした措置は意外だ」とし「中国が全世界を人質（captive）にすることは決して許されてはならない」と強調した。

また「中国が今出したばかりの敵対的な命令（order）についてどんな話をするかにより、私は米国の大統領として彼らの措置に財政的に対応するしかない」とし「我々が今この瞬間に検討している政策の一つは、米国に入ってくる中国産製品に対する大規模な関税引き上げ」と伝えた。