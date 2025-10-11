西は奥羽山脈、東には北上山地が連なり、美しい自然に囲まれた岩手県・北上市。のどかなこの街で昨今、クマによる人的被害が相次いでいる。

【写真】民家の中に現れたツキノワグマを捉えた貴重なショット、おぞましい足跡ほか

北上市といえばことし7月、80代の女性が自宅の居間でクマに殺されたニュースが記憶に新しいが、またも"殺人グマ"によるものとみられる惨劇が起こってしまった。全国紙東北支部記者が解説する。

「10月7日、キノコ狩りに出かけた70代男性が行方不明になり、家族から捜索願が出された。翌日午前、警官と家族が捜索にあたったところ、山林で男性の軽貨物車を発見。そこからおよそ150メートル離れたところで遺体が見つかった。

遺体は頭と胴体がバラバラの状態だったうえ、クマによる大きな引っかき傷も認められたことから、クマによる人的被害とみて警察が捜査を進めている」

同市では10月2日以降、同じ小屋にクマが4日連続で計6回侵入した事案があり、市が危機対策本部を設置したばかり。「人を恐れないクマ」への警戒を高めていた矢先の被害だった。

事件があったのは北上市の市街地から西へ25キロほどの場所だ。入畑ダム付近の北側にある山林で、冬場は2〜3メートル雪が積もる降雪地帯でもある。

男性は頻繁にこの場所にキノコ狩りに訪れており、亡くなったとみられる当日も9時ごろに家を発った。普段であれば14時前後には帰宅するはずの男性を心配した家族が山に向かったところ、車だけがぽつんと残された状態だったという。

バラバラだったという遺体。当時の状況を管轄の北上署の佐々木健児副署長が話す。

無惨に荒らされた遺体

「首と胴体が分離していて、胴体からやや離れた位置に頭部が転がっていた。頭部に関しては頭皮なども食われたと見られ、頭蓋骨が露出した状態だったようです。胸のあたりにも噛まれたような痕が認められている。さらに腹部には多くの爪痕があり、四肢も一部欠損するなど、損傷がかなり激しかったと聞いております。また、近くには男性のものと思われるかばんや帽子が散乱していたことから、ご本人とみてほぼ間違いないでしょう」

遺体発見時、そこにはまだ色濃く"獣の気配"が残っていた。

「当時、警察と家族が捜索にあたっていたのですが、『ウウー…』というクマの唸り声が聞こえたことに加え、木の葉っぱが揺れていたことから、一時現場から避難させています。13時頃に再度、消防や猟友会の協力も得て約40名体制でご遺体の回収に向かいまして、県の防災ヘリで無事にピックアップしている。週明けには司法解剖を実施して、個人の特定を進める方向です」

岩手県を含む本州で見られるツキノワグマは、北海道に生息するヒグマに比べて臆病だといわれる。しかし全国的にその目撃数や被害は激増。エサ不足や、人間に対する恐怖心の薄れを起因に人里に現れるクマを、近年では"アーバン・ベア"と呼ぶようになった。前出の佐々木氏も「尋常ではない状況です」と話す。

「日常的にあちこちで相当な件数、目撃情報がある。気温が下がった最近は特にひどく、毎日夕方になると10分に一度は『クマがいた』などの通報が入るような状況にまでなっています。交通事故よりも断然、クマの通報のほうが多い」

クマ被害があるたびに賛否の声が上がるのが、個体の駆除についてだ。

7月12日、北海道福島町で新聞配達中の男性がクマに襲われ死亡した際には〈クマがいる土地に人間が住んでいる〉といった苦情が数百件寄せられ話題となった。これに対してSNSやニュースのコメント欄では〈自分の街にきたらどうする気だ〉〈クマがいない所に住んでいる奴にはわからない〉など"駆除賛成派"の意見も相次ぎ、議論が巻き起こった。

佐々木氏はクマの危険性について「人間との距離がすごく近くなっている」と続ける。

"特異な個体"の可能性も？

「基本的には臆病なので、人に会うとその場で逃げていくクマが多いんですが、中には人間の匂いも全く気にせず堂々と建物に近づく個体もいるんです。こちらとしても見た目などでは容易に判断できないため、非常に怖い。

私たちもライフルを持って（クマを）探せればいいのですが、それはできないので、当該のクマをどうするかは今後の行政の判断になってくる。警察としては住民に『人馴れしたクマ』に注意するよう、パトロールに加えて集中的に注意喚起を行ってまいります」

"人間馴れ"の果てに、人を殺めるほどに凶暴化したクマ──。男性が襲われた理由は定かではないが、よほど気が立っていたのだろう。同氏によると、傷の具合などから、少なくとも1メートルを越える親グマによる被害とみている関係者もいるようだ。

前述した、7月に北上市内で80代女性を手にかけたクマは体長1.3メートルほどだったとされるが、今回のクマはどんな個体と推測されるのか。市の農業振興課の担当者はこう語る。

「あくまで今回の件をクマによる被害と仮定して話しますが、"特異な個体"の可能性もあると思います。ツキノワグマは自分のエサ場と認めたところに人が入ってくると、ナーバスにはなりますが、本来は臆病な動物。1年で2人も襲われて亡くなっているのは異例です。

おととしには年間で485件の目撃情報があり、これが過去最高の水準だったのですが、今年はすでにそれを上回るペースです。こちらとしても入山を規制するといった対策は難しいので、注意喚起をしていくとともに、市民にも十分中止していただきたい」

最近では都市部でも目撃されるようになったクマ。「ツキノワグマは人を襲わない」という考えも、すでに過去のものになりつつあるのかもしれない──。