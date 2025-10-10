山形県酒田市の酒田南高校の野球部員が、別の部員に暴力を振るっている動画がSNSに投稿され、一時閲覧できる状況だったことが分かりました。学校では調査を進め、野球部の活動を休止しています。



投稿された動画は合わせて4本で、10月7日にSNSにアップロードされていました。

酒田南高校などによりますと、動画はことしの夏ごろに撮影されたとみられ、野球部の寮で男子部員が、別の部員から服を脱がされたり蹴られたりする状況が収められ、複数の部員が映り込んでいました。

投稿を把握した学校ではSNSの運営者に動画の削除を依頼し、現在は閲覧できない状態になっています。

また、野球部員からの聞き取り調査を進め、部の活動を休止しています。

さらに、山形県教育委員会と山形県高校野球連盟に状況を報告するとともに酒田警察署にも相談しているということです。

酒田南高校はYBCの取材に対し、「なぜあのような行為に至ったかや動画が撮影された経緯を慎重に調査している」とコメントしています。

酒田南高野球部は、春と夏の甲子園の大会に合わせて11回の出場を誇る強豪校です。

