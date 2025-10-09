【OVA 逮捕しちゃうぞ Blu-ray Disc（特装限定版）】 2026年1月28日発売 価格：9,680円

バンダイナムコフィルムワークスは、「逮捕しちゃうぞ」のアニメ化30周年を記念して「OVA 逮捕しちゃうぞ Blu-ray Disc（特装限定版）」を2026年1月28日に発売する。価格は9,680円。

本作は、OVA「逮捕しちゃうぞ」の新規マスターによる高画質のBlu-ray Disc。新規特典映像として、2025年3月1日に実施された「逮捕しちゃうぞ」アニメ化30周年記念上映会で行なわれた辻本夏実役の玉川砂記子さんと小早川美幸役の平松晶子さんによるトークを収録。さらに封入特典のブックレットには、原作者・藤島康介氏のほかメインスタッフやキャストの新規インタビューを収録しており、30周年にふさわしい仕様となっている。

商品詳細

【映像特典】

「逮捕しちゃうぞ」アニメ化30周年記念上映会映像

（開催：2025年3月1日／出演：玉川砂記子、平松晶子）

【封入特典】

ブックレット（16P）

・藤島康介（原作）インタビュー

・玉川砂記子（辻本夏実 役）＆平松晶子（小早川美幸 役）対談

・古橋一浩（監督）＆中嶋敦子（キャラクターデザイン・総作画監督）対談

【仕様】

中嶋敦子・松竹徳幸 描き下ろしWブックケース

カラー／約157分（本編約117分+映像特典約40分）／リニアPCM（ステレオ）／AVC／

BD50G／4:3<1080p High Definition>・一部16:9<1080p High Definition>

法人オリジナル特典

A-on STORE、プレミアムバンダイ

中嶋敦子・松竹徳幸描き下ろしBlu-ray Disc Wブックケースイラスト使用 A4クリアファイル

Amazon.co.jp

場面写真使用 ビジュアルシート（275㎜×195㎜）4枚セット

Joshinディスクピア（Joshin webショップ 含む）

夏実＆美幸キャラクターイラスト使用 アクリルスタンド（100㎜×70㎜）

ソフマップ・アニメガ

DVDジャケットビジュアル使用 アクリルスタンド（105㎜×148㎜）

【OVA「逮捕しちゃうぞ」あらすじ】

FILE.1「そしてふたりは出会った」

夏の陽射しが照りつける朝、新配属になった墨東署に初出勤の夏実は大遅刻、おまけにコンビを組むことになった美幸とはどうもしっくりいかない。それ

もそのはず、遅刻しそうになった夏実は愛車＝モトコンボで法規無視の無謀運転。しっかり見ていたミニパト＝ＴＯＤＡＹの美幸にさっき違反キップを切られたばかり、こりゃ早々とコンビ解消か？ その時、二人の前に現れたＦＯＸと名乗る謎のミニ、そして“Ｈ8Ｋ2”の暗号と爆破予告。 急げ、夏実＆美幸！ タイムリミットは、120 分－!!

FILE.2「東京タイフーン・ラリー」

大型台風が首都圏に接近。パトロール中の夏実と美幸は、幼稚園児から元気のない猫を預かる。そこに現れた傍若無人に走り回る謎のラリー仕様車＝ランチア・デルタ。毎年この季節になると出現し、その走りは年々エスカレート、ついに今年は負傷者を出して走り去る。中嶋は、美幸のチューンしたヘビーレイン仕様カワサキ KLE を駆りランチアを追う！

暴風雨で遮断された道路網、夏実と美幸は目指す動物病院に間に合うか!? そして、中嶋はランチアを捕らえられるのか！

FILE.3「恋のハイウェイ・スター」

噂の出どころはまたしても頼子だった。更衣室でふと見てしまった美幸の手帳。週末の赤丸の意味するところは？ 何かワケありの美幸の態度は？ いつまでたってもプロポーズをしない中嶋に愛想をつかした美幸がついにお見合か？ 美幸を強引に奪えと中嶋にせまる夏実と頼子だが……。

FILE.4「on the road, AGAIN」

えっ夏実が白バイ隊に？ 最強のミニパト・コンビは解消か？ 抜群のテクニック非力なモトコンポでは不完全燃焼の夏実。白バイ隊への転属は願ってもないが、仲間との別離にはためらいが……。美幸は親友のためと、淋しさを隠して送りだす。そしてやってきた夏実の白バイ・デビューは墨東署内で開催されたマラソン大会の先導役。ところが大会中、1 台のバイク炎上に端を発したタンクローリー暴走事故発生！

大丈夫か美幸？ 急げ中嶋！ このままでいいのか夏実!?

（C）1994 藤島康介／講談社・バンダイビジュアル・丸紅