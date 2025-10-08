Mrs. GREEN APPLE（大森元貴・藤澤涼架・若井滉斗）が10月7日、キリンビールの未来に向けた次世代定番ビール「キリングッドエール発表会」に綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平とともに出席。大森は自身のInstagramでオフショットを公開した。

【画像】デザイン＆色づかいが“新鮮”な秋コーデの大森元貴／Mrs. GREEN APPLE＆綾瀬はるか＆浜辺美波＆鈴木亮平の豪華集合ショット／【動画】Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」MV

■“オレンジ”を差し色にした秋コーデの大森元貴

大森はオーバーサイズのベージュのダブルジャケットに、ブランドカラーであるオレンジのインナーとポケットチーフを差し色に。ボトムスには深みのあるダークブラウンのフレアパンツを合わせ、秋らしい温かみとスタイルアップ効果を両立したコーディネートを披露した。

写真はシンプルに立ち姿から、柔らかな笑顔のピースショットまで全4枚。イベントのフォーマルな場面とは異なる、リラックスしたムードが漂う。

ファンからは「ビジュ良すぎ」「オレンジ色がすごく新鮮でめちゃ似合ってる」「表情が優しい」「秋の色合いが完璧」「守りたくなるほどの天使感」「ふわふわ感がたまらん」「圧倒的透明感」といった声が寄せられている。

■Mrs. GREEN APPLE＆綾瀬はるか＆浜辺美波＆鈴木亮平の豪華集合ショットも

また、『THE TIME,』（TBS系）、『めざましテレビ』（フジテレビ系）、『ノンストップ！』（フジテレビ系）の公式SNSでは、Mrs. GREEN APPLEと綾瀬、浜辺、鈴木の豪華集合ショットも公開。

■Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」MV

綾瀬、浜辺、鈴木は、Mrs. GREEN APPLEが書き下ろした新CMテーマソング「GOOD DAY」のMVにも出演しており、話題を集めている。