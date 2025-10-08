本家は2万近くするのに500円！無印に似てる高スペックな100均商品

以前 無印良品 で販売されていた 腕時計 に似た商品を、ついに ダイソー で発見しました！無印の商品はもう販売されていませんが、当時2万円近くしました。ですが、なんと ダイソー は550円（税込）！しかも日常生活防水仕様で、お手頃なのに高スペックなんです♡まさに探していたのはこういう時計！とてもおすすめですよ。

商品情報

商品名：シンプルデザインウォッチ

価格：￥550（税込）

使用電池：ボタン電池 SR626SW×1個

販売ショップ：ダイソー

最近、ますます腕時計の進化が止まらないダイソー。クオリティの高い商品が続々と登場するので、目が離せません！

今回紹介するのは、見つけて思わず手に取ってしまった『シンプルデザインウォッチ』。シンプルに見えて、ダイソーマニアな筆者もレベルの高さに驚いた腕時計です。

価格は550円（税込）。今回購入した店舗では、電気小物売り場に陳列されていました。

なんといっても、日常生活防水仕様なのが嬉しいポイント！

汗や洗顔時の水滴、雨程度の水濡れに耐えることができるので安心して使用できます。

シンプルながら、数字の大きさや針の太さなどに、さりげないこだわりを感じるおしゃれなデザイン。

以前、無印良品で2万円近い価格で販売されていた腕時計に似ています。

無印良品の商品は廃版になってしまったようでもう手に入りませんが、高スペックの腕時計が500円台で購入できるのはとてもお得です！

大人に嬉しいシンプルなデザイン◎フェイスが薄めで快適な使い心地！

どんなコーディネートにも合わせやすいベーシックなデザインで、使いやすさ抜群です。

モノトーンカラーなので、男女問わず使えるのもGOOD◎

文字盤に数字がしっかりと書かれているので、時刻をパッと把握しやすいのも魅力です。

ベルトには弾力性があり、強度に優れている特徴を持つTPUという素材が使用されています。

硬めでしっかりとしているので、耐久性がありそうです。

フェイスが薄いのもポイント。仕事や作業時に邪魔にならず、使い心地が良いです。

洋服の袖に引っ掛かりにくいので、サッと確認しやすいですよ。

今回はダイソーの『シンプルデザインウォッチ』を紹介しました。

ソーラー充電対応の無印の腕時計に比べるとさすがに機能差はありますが、大人が毎日使いやすいデザイン、そして安心して使える高スペックな腕時計が550円で買えるのはダイソーだけ！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。