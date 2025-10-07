この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

年に一度の開発イベントとして話題を集める「OpenAI Dev Day 2025」だが、その内容を人気AI系解説者・ミライさんが最新動画で分かりやすく総括した。サム・アルトマンCEOが発表したChatGPTの週間アクティブユーザー数8億人突破というニュースから始まり、「今回はAIが一般ユーザーにも『グッと身近になった』新機能が勢ぞろい」と冒頭で語った。



まず注目は「Apps in Chat GPT」。ミライさんによると、「チャットGPTのチャット上でCanvaやFigmaなどのパートナーアプリが直接操作できる新機能で、今後UberやInstacartなど主要サービスも段階的に対応する予定」とのこと。実際にFigma連携も試してみたそうで、「チャットGPT経由でワークフロー図が作成できるのは、非エンジニアにも大きな武器」と、その実用性を強調した。



続いて、「AgentKit」の詳細も紹介。「コードが書けなくても複雑なAIエージェントをドラッグ&ドロップで組み立てられるエージェントビルダーや、AIエージェントの品質を効率よく評価できる新ツールeBALSなど、開発現場の『自動化・可視化』が劇的に進む」と指摘。「AIエージェントの進化で、プロダクト開発の敷居が一気に下がる時代が来た」と語った。



終盤では「SORA2やGPT-5 Proなど、最上位AIモデルのAPI正式公開」について分かりやすく解説。ミライさんは「Sora 2は1秒0.1ドルで動画生成ができる、API経由で即座に活用可能なのは大きなインパクト。GPT-5 ProもついにAPI提供が開始され、開発環境での処理速度も最大40%高速化した」と、その実用面や業界に与える影響に言及した。



コーデックスの正式版リリースなども触れ、「今回のDev Dayで一気に『AIが現場の日常ツールになる未来』が加速した」と力説。「この動画で紹介した各種AIツールやAPIは概要欄リンクから誰でも試せます。『AIに興味がある方はぜひ自分の手で試して時代の波に乗ってみてください』」と呼びかけ、動画を締めくくった。