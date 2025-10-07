キャットホイールで遊ぶ2匹の猫たち。その愛おしい姿が反響を呼んでいます。 話題の投稿は記事執筆時点で23万回以上再生され、「サイズの違いが可愛すぎる」「短いあんよぴょんぴょん尊い」といった温かいコメントが寄せられました。

【動画：キャットホイールで走っていると、『小さな猫』が乗ってきて…】

一生懸命並走する短足ミヌエット

TikTokアカウント『yuki.ai_family』に投稿されたのは、ペルシャ猫と短足ミヌエットがキャットホイールで遊ぶ可愛らしい様子。

13匹の猫たちと暮らす賑やかな家で、とりわけこの2匹のやり取りは思わず笑顔になる愛らしさです。今回はその微笑ましいワンシーンをご紹介します。

ある日、灰色のペルシャ猫がキャットホイールでのんびり遊んでいました。そこへ「一緒に遊びたい！」とばかりに短足ミヌエットが登場。ぴょんっと軽やかに飛び乗ります。

しかし、ペルシャ猫と短足ミヌエットでは歩幅が大きく違います。優雅に歩くペルシャ猫の横で、ミヌエットは一生懸命トコトコと早歩き。

時にはペルシャ猫が「大丈夫？」と心配するように振り返る場面も。それでも必死に並走しようとするミヌエットの姿は、とても健気です。

ふたりの微笑ましいやり取りを見ていると、自然と笑顔になってしまいます。

初めてのドライヤーボックス

別の投稿では、ほかの猫たちの元気な様子も紹介されています。

この日、初めてドライヤーボックスに入ったのは、双子のミヌエット。

四方から風が出てくるのに驚いたのか、まん丸の目をしてキョロキョロ。

「そっちは大丈夫？」と心配するように、お互いを舐め合う姿がなんとも愛らしいひとときでした。

我が子が心配なママとパパ

さらにほかの投稿では、わが子を気にかける親猫たちの姿も紹介されています。

筒状の筋膜ローラーに入り、楽しそうに遊ぶミヌエットの子猫。

そんな子猫を心配して、母猫と父猫が交互に様子をのぞき込み、確認していたのだそうです。

冒頭のキャットホイールの投稿には、「大きい猫がゆっくりしてあげてるのかわいい」「ポテポテ歩いてる姿が可愛い」「途中で止まってあげてるの優しい」などのコメントが寄せられ、仲良しな2匹の様子に心温まる方が続出しています。

TikTokアカウント『yuki.ai_family』では、13匹の猫たちの賑やかな日常を見ることができます。

猫ちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「yuki.ai_family」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。