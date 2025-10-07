公然わいせつの疑いで逮捕された『Aぇ! group』のメンバー・草間リチャード敬太が、10月6日午後、検察が勾留請求を行わなかったため、三田警察署から釈放された。

【写真】わいせつ逮捕、値札で顔面を隠された草間リチャードの広告

「Aぇ! groupはSTARTO ENTERTAINMENT所属の5人組グループで、バンドもこなすユニットとして注目を集めていました。昨年5月にメジャーデビューを果たしたばかりで、バラエティーや音楽番組でのパフォーマンスでも存在感を示してきた“音楽寄り”のアイドルです」（スポーツ紙記者）

草間リチャード得意のサックスを

釈放時、黒のスーツに身を包んだ草間は、報道陣の前に現れると、声を震わせて「このたびは、お騒がせして申し訳ございませんでした」と謝罪。目には涙を浮かべ、約10秒間、深く頭を下げた。

「10月4日早朝に、新宿二丁目の路上で下半身を露出した男性がいるとの通報で、駆け付けた警察官が身柄を確保しました。当時は酒に酔った様子だったそうで、今後は在宅での捜査に切り替えられるといいます。所属事務所はすでに活動休止を発表しており、スポンサー対応や出演番組の調整が進められています」（同・スポーツ紙記者）

騒動の舞台となったのは新宿二丁目のとある雑居ビル。ビルの3階にあるバー『K』に、草間は足しげく通っていたという。

「Kは二丁目でも古くからあるお店として有名です。店内はとても広く、バンドセットがあって演奏もできたりするので、有名人もたびたび訪れることがあるようです」（常連客）

草間が来店したときの様子はというと、

「多いときで、週に3回くらいは顔を出していたんじゃないかな。ママと仲がよくて、店でもリラックスしてお酒を飲んでいた印象ですね。酔っ払ってくると得意のサックスを吹いたりして、場を盛り上げていました」（同・常連客）

草間はグループ内で“サックス担当”としても知られており、その実力はSNS上でも、

《サックスの音色は華があって、惹きつけるものがある》

《ダンスも歌もサックスもすごい》

と、称賛の声が上がっているだけに、バーでも友人たちの前で披露したくなったのかもしれない。今回の出来事が、今後の芸能活動にどの程度、支障をきたすのだろうか。

「公然わいせつなど一定の刑事手続きで区切りがつく案件では、起訴などの処分や被害者の有無にもよりますが、比較的、短期間で活動再開の道が開けてくるのではないでしょうか」（芸能プロ関係者）

逮捕の直前に『K』を訪れていたのかは定かでないが、草間がファンの信頼を裏切ってしまったことは間違いない。息抜きは……ほどほどに。