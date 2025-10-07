この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「数字で語る、会社のホンネ」が公開した動画「【暴露】ヤマト・佐川・郵政…数字が示す“儲けの方程式”」で、ナレーターの菅野勝太氏が、ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便という日本の物流大手3社のビジネスモデルの違いを最新決算から鋭く分析している。



動画は冒頭で「この3社、儲けのからくりが全く違うのをご存知でしたか？」と問いかけ、衝撃的な数字を提示する。1万円の売上に対し、佐川急便が約590円の利益を出す一方、業界の王者ヤマト運輸は約80円、日本郵便に至ってはなんと50円の赤字だという。同じ荷物を運ぶビジネスでありながら、なぜこれほどの差が生まれるのか。動画はその謎を解き明かしていく。



「売上だけで企業を語るのは危険」と語るように、この動画のユニークな点は、売上高だけでなく営業利益率に着目していることだ。佐川の利益率5.9%に対し、ヤマトはわずか0.8%という厳しい現実を「月収30万円の家計で例えると、手元に残るのが佐川家は17,700円、ヤマト家は2,400円」という身近なたとえで解説。視聴者に利益構造の違いを直感的に理解させている。



では、なぜこれほどの差がついたのか。動画では、佐川の「“宅配だけに依存しない”多角化戦略」を強みとして挙げる。特に、人手がかからず利益率の高い不動産事業が収益を支えている点を指摘。一方でヤマトは、日本郵便と協業した「クロネコゆうメール」の失敗や、それに伴う人員削減が現場の混乱を招き、利益を大幅に圧迫したと分析。「協業には落とし穴がある」と、リスク管理の重要性を説いている。



2025年問題など物流業界が大きな転換点を迎える中、各社の戦略の違いが浮き彫りになる内容だ。「健全な財務体質が攻めを支える」という経営の普遍的な教訓も示唆されており、ビジネスパーソンにとって示唆に富んだ動画となっている。

