2025年6月に第1子の出産を報告した声優・洲崎綾さんが10月5日、夫で放送作家の伊福部崇さんに対する不満をX上で連投した。「結婚指輪捨てました」とも明かし、ファンからはさまざまな反応が寄せられている。

「赤ちゃん2人みてるみたいだよ〜」

洲崎さんは19年12月に伊福部さんと結婚。また25年6月8日には、第1子男児の出産を報告していた。その約4カ月後の10月5日、洲崎さんはXで、次のような不満を書き込んだ。

「電気の消し忘れとか換気扇のつけ忘れとか食器の洗い残しとか指摘すると、毎度言い訳と被害者ムーブのオンパレードなんだけど...『ごめんね』で終わることをなんで言い返してくるんだろうな？みんなそう？」

続けて、「赤ちゃん2人みてるみたいだよ〜」とし、さらに「妊娠中仕事もほとんどできなかったのに生活費も出産費用も折半、産後出前の寿司を一回とってくれただけ。マジで終わってる！早くラジオで喋りたい」と投稿。

洲崎さんは「呟き見たくない人はミュート、フォロー解除してね〜」と呼びかけつつ、「あまりに腹が立ったので結婚指輪捨てました。またどこかでそんな話もしまーす！」と明かした。

この一連の投稿が大きな注目を集め、洲崎さんは翌6日、「こんなしょーもないツイートでバズってるのなに？皆さんに平和が訪れますように」とも述べている。

洲崎さんの投稿に対し、SNS上では、「費用折半は納得いかんですよねえ...」「あるあるすぎて首がもげそう...」「言い訳はよろしくないね〜」「旦那がそのタイプです」「最初にごめんと言えば言われた側も腹立たないでしょうに」などの声が寄せられている。