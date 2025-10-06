朝晩の気温差が大きくなり、風邪のような症状があるという方、もしかしたら「秋の花粉」かもしれません。春のイメージが強い花粉症ですが「秋の花粉」にも注意が必要です。



■30代

「気温下がって来てから多少ムズムズするかなというのは感じます」

■20代「イネの（花粉で）喉がイガイガする感じ」





熊本市南区のクリニックでは、先週頃から花粉症の症状で訪れる患者が増えているといいます。





■なかの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック・中野幸治理事長「くしゃみ、鼻水、鼻づまり、それから目がかゆい、春の花粉症と似ていますが、どちらかというと秋は喉のイガイガ感、あと咳が出る症状も加わる」秋に飛散する花粉はブタクサやヨモギなどで、春の花粉に比べて粒子が細かく、気管支に入ると喉の症状が出ることもあるといいます。

■中野幸治理事長

「鼻や喉に入ってきたものから症状が出る。マスクを装着することは必要。うがい手洗いで外から入ってきたものをできれば防御する」



中野医師は「新型コロナやインフルエンザの患者も増えていて、花粉症の症状と似ているため見分けるのが難しい」と話します。ピークは10月下旬までとみられ、マスクや手洗い、うがいの徹底を呼びかけています。

