¥í¥Õ¥È¡Ö´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025AW¡×³«ºÅ♡¥ê¥Ã¥×¡õ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬Âç½¼¼Â
º£Ç¯¤Ç12Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥í¥Õ¥È¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥³¥¹¥á¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤¬¡¢10·î11Æü(ÅÚ)¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¤À¤±¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¡Ö¥í¥Õ¥È K¥³¥¹¥á¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025AW¡×¡£Á´127¥Ö¥é¥ó¥É¡¦633¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ê¥Ã¥×¡õ¥Áー¥¯¤«¤é¡¢ÏÃÂê¤ÎÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹á¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¸ÂÄêÉÊ¤äÀè¹ÔÈÎÇä¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó♡
¥Ä¥ä´¶¥ê¥Ã¥×¡õ¥Áー¥¯¤Ç½Ü´é¤Ë
LANEIGE
3CE
LANEIGE¡Ö¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¦¥£¥Ðー¥à¡×¡Ê1,870±ß/Á´2¿§¡Ë¡¢3CE¡Ö¥°¥ì¥¤¥¸ー¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¦¡×¡Ê2,530±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥ê¥Ã¥×¡õ¥Áー¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£
Oiad.
Oiad.¤Î¥Ïー¥È·¿¡Ö¥·¥ë¥Ðー¥Ñ¥¹¥àー¥¹¥¯¥êー¥à¥ê¥Ã¥×¡õ¥Áー¥¯¡×¡Ê2,420±ß¡Ë¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Þ¥Ã¥È»Å¾å¤²¤Ë¡£
Laka
fwee
¥í¥à¥¢¥ó¥É
¤µ¤é¤Ë¡¢Laka¡Ö¥Ç¥Ó¥ë¥ê¥Ã¥×¡×¡Ê1,980±ß¡Ë¡¢fwee¡Ö3D¥Ü¥ê¥åー¥ß¥ó¥°¥°¥í¥¹¡×¡Ê1,760±ß/Á´3¿§¡Ë¡¢¥í¥à¥¢¥ó¥É¿Íµ¤¥Æ¥£¥ó¥È¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡Ê825±ß¡Ë¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¢ö
MilleFée¡ßMezzo Piano¸ÂÄê¥³¥¹¥á♡¿Íµ¤3¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì
ÏÃÂêÀ®Ê¬¤Ç³ð¤¨¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢
make p:rem
make p:rem¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥«¥¹ー¥¸¥ó¥°¥¯¥êー¥à¡×¡Ê3,080±ß¡Ë¤ÏCICA¤ò¥Ê¥Î²½¤·¤¿ÆÈ¼«À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£
¥¢¥Ì¥¢
VT
¥¢¥Ì¥¢¡ÖPDRN100¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥Öー¥¹¥¿ー¥È¥Êー¡×¡Ê2,381±ß¡Ë¡¢VT¡ÖV¥é¥¤¥ó¥Ôー¥ë¥Þ¥¹¥¯¡×¡Ê770±ß¡Ë¤âÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥È¥ê¥Ç¥ó
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥È¥ê¥Ç¥ó ¥À¥¤¥Ö¥¤¥ó¡õ¥»¥ë¥á¥¤¥¸¥ó¥°W¥¢¥ó¥×¥ë¥»¥Ã¥È¡×¡Ê1,760±ß¡Ë¤ÏÈþÍÆ±Õ2¼ï¤Î¸ÂÄê¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥±¥¢¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¹á¤êË¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡õ¥Ø¥¢¥±¥¢
TERS
MOTON
TERS¡Ö¥ß¥ë¥ー¥¦¥§¥¤¥È¥êー¥È¥Ñ¥Õ¥åー¥à¡×¡Ê3,190±ß¡Ë¡¢MOTON¡Ö¥·¥ë¥¯¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë PEACH GELATO¡×¡Ê1,650±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢¹á¤ê¤Ç³Ú¤·¤à¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤â½¼¼Â¡£
UNOVE
BATH PROJECT
UNOVE¡Ö¥Õ¥ê¥º¥«ー¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥È¥íー¥ë ¥Ø¥¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡Ê1,320±ßÍ½Äê¡Ë¡¢BATH PROJECT¡Ö¥Ð¥¹¥Ü¥à¡õ¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¥»¥Ã¥È¡×¡Ê1,980±ß¡Ë¤Ï¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á♡
BiBiANG
LUV SCENT
¥ê¥Ö¥é¥Ã¥·¥å
¤µ¤é¤ËBiBiANG¡Ö¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¡×¡Ê1,980±ß¡Ë¡¢LUV SCENT¡Ö¥¹¥¯¥é¥Ö¥Ü¥Ç¥£¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¡Ê1,650±ß¡Ë¡¢¥ê¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¡Ö¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å ¥æ¥º¡×¡Ê2,970±ß¡Ë¤Þ¤ÇÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Õ¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë½©Åß¤Î´Ú¹ñ¥³¥¹¥á♡
¡Ö¥í¥Õ¥È K¥³¥¹¥á¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025AW¡×¤Ï¡¢10·î11Æü(ÅÚ)～11·î14Æü(¶â)¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥í¥Õ¥È¤È¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ç³«ºÅ¡£
Àè¹ÔÈÎÇä¤ò´Þ¤à127¥Ö¥é¥ó¥É¡¦633¼ïÎà¤¬½¸·ë¤·¡¢½©Åß¤Î¥á¥¤¥¯¡õ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥ÈÁª¤Ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
ºÇ¿·¤Î´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢ËèÆü¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ー½¬´·¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¿´ÃÏ¤è¤¯ºÌ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©