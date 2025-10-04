¤ï¤º¤«5Ç¯¤Ç¥É¥é1¡õ2°Ì¤¬ÀïÎÏ³°¡ÄÀ¾Éð¤ËË¬¤ì¤¿¡È8/12¡É¡¡ÌÀ°ÅÊ¬¤«¤ì¤ë2020Ç¯ÁÈ
ÅÏÉô·ò¿Í¤Èº´¡¹ÌÚ·ò¤Ïº£¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿
¡¡¥×¥íÌîµå¤ÏÂè1¼¡ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð´ü´Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢À¾Éð¤Ï¤¹¤Ç¤Ë12Áª¼ê¤ËÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌ¹ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅÏÉô·ò¿ÍÆâÌî¼ê¡¢º´¡¹ÌÚ·òÅê¼ê¤Î2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1¡¢2°Ì¥³¥ó¥Ó¤â¹½ÁÛ³°¤Ë¡£¤½¤³¤ÇÆ±Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÆþÃÄÁÈ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
¡¡ÅÏÉô·ò¤Ï176¥»¥ó¥Á¡¢115¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤ò³è¤«¤·¤¿ÂçË¤¤È¤·¤Æ²£ÉÍ¶Í°þÂç¤«¤é2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£ÃæÂ¼¹äÌéÆâÌî¼ê¡¢»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ËÂ³¤¯µð´Á¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£º£µ¨¤Ï1·³¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë54»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.201¡¢4ËÜÎÝÂÇ23ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏNTTÅìÆüËÜ¤ò·Ð¤Æ2°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£2022Ç¯¤Ë37»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¾¡0ÇÔ¤Î5¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.03¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ï21»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨0.87¤È³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ëº¸ÉªÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓºÆ·ú½Ñ¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¥ª¥Õ¤Ë°éÀ®·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯6·î¤Ë»ÙÇÛ²¼Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡5°ÌÆþÃÄ¤ÎÂç¶ÊÏ£Åê¼ê¡¢°éÀ®5°Ì¤«¤é»ÙÇÛ²¼Æþ¤ê¤·2022Ç¯¤ËºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¡õ¿·¿Í²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¿å¾åÍ³¿Åê¼ê¤âÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¥ª¥Õ¤ËÆ±Ç¯6°Ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥óÆâÌî¼ê¡¢°éÀ®1°Ì¤ÎÀÖ¾åÍ¥¿ÍÅê¼ê¡¢Æ±3°Ì¤ÎµÜËÜ¥¸¥ç¥»¥Õ·ý³°Ìî¼ê¤ÏÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï°éÀ®Áª¼ê¤ò´Þ¤á¤Æ12¿Í¤¬À¾Éð¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤â´Þ¤á¡¢2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤«¤é8¿Í¤¬¡ÈÉÔºß¡É¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Åì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¤«¤é3°ÌÆþÃÄ¤Î»³Â¼¿ò²ÅÆâÌî¼ê¤Ïº£µ¨¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂ¿¤Î69»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.287¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£Âçºå¶Í°þ¹â¤«¤é7°ÌÆþÃÄ¤ÎÃç»°²ÏÍ¥ÂÀ³°Ìî¼ê¤Ï¡¢ÀïÎÏ³°¤«¤é°éÀ®·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯7·î¤Ë»ÙÇÛ²¼¤ØÉüµ¢¡£²ø²æ¤Î¤¿¤á¤¹¤°¤ËÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬Ä¹ÂÇÎÏ¤Ë¤Ï´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆØ²ìµ¤Èæ¹â¤«¤é°éÀ®2°ÌÆþÃÄ¤ÎÄ¹Ã«Àî¿®ºÈ³°Ìî¼ê¤Ïº£µ¨¡¢¼«¿È½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈôÌö¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤·¤¿¡£±ºÏÂ¼Â¹â¤«¤é°éÀ®4°ÌÆþÃÄ¤ÎÆ¦ÅÄÂÙ»ÖÅê¼ê¤Ï1·³¤Ç2»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë