トンネル3本で一気に通過

台風で被災した国道349号の、別ルートでの復旧工事が進んでいます。2025年10月25日には、「山側への別ルート」のトンネルウォーキングが開催。開通前の猿跳岩トンネル（長さ1621m）を含む4kmを歩けます。

【トンネルで一気に！】国道349号「山側への別ルート」を見る（地図と現況写真）

国道349号は、茨城県水戸市と、仙台市の手前に位置する宮城県柴田町を南北に結ぶ道路です。福島から宮城にかけては阿武隈川沿いに北上。並行する鉄道の阿武隈急行線がJR東北本線のバイパス路線であるように、国道349号も国道4号の迂回路になっています。途中、福島県伊達市や宮城県丸森町、角田市といった都市を通ります。

このうち、阿武隈川沿いの丸森地区は、2019年東日本台風（台風19号）で大きな被害が生じました。現道は2021年に復旧していますが、急カーブで幅の狭い道が続き、異常時通行規制区間があるといった区間については、抜本的に課題を解決するため山側を複数のトンネルで通過する「山側への別ルート」（延長6km）を整備しています。

2025年8月末時点で猿跳岩トンネル、新川前橋（190m）、耕野火石坂トンネル（257m）、たけのこ橋（130m）、大張ウソコトンネル（1893m）、沢尻棚田橋（37m）はいずれも完成しており、現在は残りの排水溝や道路付属物などの工事が進行中です。

今回開催されるトンネルウォーキングの定員は、先着100人。参加はインターネットか電話で15日まで受け付けています。

国道349号「山側への別ルート」は、2025年度に開通予定です。