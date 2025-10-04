´¿´î¤ÎºÇÃæ¡ÄÎëÌÚÀ¿Ìé¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¤·¤¿¡×¡¡Æ±Î½¤È¤Îå«¤Ë¹¤¬¤ë´¶Æ°¡Ö¤³¤ì¤Ï°¦¤À¡×
¥«¥Ö¥¹¡½¥Ñ¥É¥ì¥¹
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥«¥Ö¥¹¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡ËÂè3Àï¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤Ï¡Ö5ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£´¿´î¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÃÏ¸µÊÆ¥¤¥ê¥Î¥¤½£¤ÎÃÏ¸µ¶É¡ÖWGN-TV¡×¤ÎÈÖÁÈ¡ÖGN¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¸ø¼°X¤Ï¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Î±ÇÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤ÈÎëÌÚ¤¬ÊúÍÊ¤·¡¢ÎëÌÚ¤ÏPCA¤Î¸ª¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤éÎÞ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖWGN-TV¡×¤Ï¡¢¡Ö¥»¥¤¥ä¡¦¥¹¥º¥¤ÈPCA¤¬¥«¥Ö¥¹¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É½ËÊ¡¤Ç´¶Æ°Åª¤Ê¥Ï¥°¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤Ç¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¸ÀµÚ¡£PCA¤Î¡ÖÈà¤Ï¡ÊËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ËÁ´¤Æ¤À¤è¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¡¢¡Ö¥¯¥í¥¦¡á¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Ï¥«¥Ö¥¹¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥óÃæ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÃæÃÇ¤·¡¢¥¹¥º¥¤ËÇ¦¤Ó´ó¤Ã¤Æ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ËÊú¤¹ç¤Ã¤¿±¦Íã¼ê¤Ï¡¢PCA¤Î¸ª¤Ç´î¤Ó¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢»î¹ç¸å¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ä¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥³¥ó¥Ó¡£X¾å¤Ë¤ÏÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤ª¤¦¡¢¥»¥¤¥ä¤ÎÎÞ¤ò¸«¤Æµã¤¤¤¿¤è¡×
¡Ö¤³¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬Âç¹¥¤¤À¡×
¡Ö¥»¥¤¥ä¤Èº£¤¹¤°¤Ë·ÀÌó¹¹¿·¤·¤í¡£¤³¤Î2¿Í¤ÎÃç¤ò°ú¤Îö¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥»¥¤¥ä¤ÎÎÞ¤Ë¤â¤é¤¤µã¤¤·¤¿¤è¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï°¦¤À¡×
¡¡ÎëÌÚ¤Ï30Æü¡ÊÆ±1Æü¡Ë¤Î½éÀï¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¥¢¡¼¥Á¡£Âè2Àï¤Ç¤ÏÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢3»î¹ç¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥«¥Ö¥¹¤Ï¡¢4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤«¤éÃæÃÏ¶è1°Ì¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
