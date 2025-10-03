ホテルの宿泊時、夜食用にカップ麺を食べる人もいるとは思いますが、汁をどう捨てたらよいのか分からず困ったことはありませんか。客室でカップ麺を食べたときに残った汁の処理方法について、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。

公式TikTokアカウントでは「夜食ホテルあるある2選」というタイトルの動画を公開しています。この動画では、スタッフが「（夜食用に）カップ麺を買ったのに箸をもらい忘れる」「カップ麺の残り汁をどうすればよいか分からない」という2つのケースについて、それぞれ対処法を紹介。このうち、カップ麺の残り汁について、スタッフは「そのまま机の上に置いていただけますと幸いです」と説明しています。

この投稿に対して、TikTokでは「スーツケースに割り箸と使い捨てスプーンフォーク常備してます！」「ベッドメイキングやってる人です、カップ麺の汁とか他の汁は飲んでほしいです！！」「シンクは絶対やめてほしい 麺で水が詰まるし汚れもひどい」などの声が上がっています。

ホテルの宿泊時にカップ麺を食べる際は、参考にしてみてはいかがでしょうか。