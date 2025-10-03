¡Ø¿ÍÀ¸¤Î³Ú±à¡ÙÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é25¼þÇ¯¡ªÊë¤é¤·¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¡Ö³Ú±à¤Î½»¿Í¡×¤Ï1256ÁÈ
2000Ç¯10·î¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿¡Ø¿ÍÀ¸¤Î³Ú±à¡Ù¤¬25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï1»þ´Ö¤ËÏÈ¤ò³ÈÂç¤·¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª25¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Öº£½µ¤Ï²¿¤«¤¤¤¤¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡»ä¤Í¡¢»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï³Ú±à¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤Æ¤Í¡×¤Î¸ì¤ê¤«¤±¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡Ø¿ÍÀ¸¤Î³Ú±à¡Ù¤Ï¡¢2000Ç¯10·î¡¢¤¤¤«¤ê¤äÄ¹²ð¤È°ËÆ£Íö¤ò¡Ö³Ú±à¤Î°ÆÆâ¿Í¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¤½¤Î¸å2003Ç¯10·î¤è¤êÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤È°ËÆ£¡¢2009Ç¯1·î¤«¤é¤ÏÀ¾ÅÄ¤ÈµÆÃÓÅí»Ò¤¬°ÆÆâ¿Í¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£2024Ç¯11·î¤«¤é¤ÏµÆÃÓ¤È¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦¾®ÌÚ°ïÊ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬°ÆÆâ¿Í¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÎòÂå¤Î°ÆÆâ¿Í¤¿¤Á¤¬¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤®¤Ê¤¬¤é²¹¤«¤¤¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¿ÍÀ¸¤Î³Ú±à¡É¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Æ´¤ì¤ÎÅÚÃÏ¤ä°¦¤¹¤ë¸Î¶¿¤ÇÂè2¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¡Ö³Ú±à¤Î½»¿Í¡×¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¡£ÈÖÁÈ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡Ö³Ú±à¤Î½»¿Í¡×¤Ï±ä¤Ù1256ÁÈ¤ËÃ£¤·¤¿¡£
º£¤Ç¤ÏÄêÇ¯¸å¤Î¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÃÏÊý°Ü½»¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤Ê¤É¤ËÄ©¤àÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¤Âå¤ÎÂè2¤Î¿ÍÀ¸¤ò¾Ò²ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ©Àï¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
25¼þÇ¯¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÎòÂå¡Ö³Ú±à¤Î°ÆÆâ¿Í¡×¤ÎÈëÂ¢±ÇÁü¤ä¿´¤Ë»Ä¤ë¡Ö³Ú±à¤Î½»¿Í¡×¤Îº£¤òÆÏ¤±¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤òÊüÁ÷¡£
½éÂå¡Ö°ÆÆâ¿Í¡×¤¤¤«¤ê¤äÄ¹²ð¤Îµ®½Å¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ýÏ¿±ÇÁü¤ä¡¢ÈÖÁÈºÇÄ¹¡Ö°ÆÆâ¿Í¡×¤Ç¤¢¤ëÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤Î¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¥í¥±±ÇÁü¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÈëÂ¢±ÇÁü¤ÏÉ¬¸«¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ25Ç¯±ä¤Ù1256ÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é¿´¤Ë»Ä¤ë¡Ö³Ú±à¤Î½»¿Í¡×¤Îº£¤ò¾Ò²ð¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö³Ú±à¤Î½»¿Í¡×¤òºÆË¬¤¹¤ë¡£
25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢µÆÃÓ¤Ï¡Ö¡Ø¤Þ¤¿¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡²ñ¡£25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢¿·Á¯¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¹þ¤ó¤Àµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸»þ´Ö¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë°Â¿´´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·¤¿¤Ê·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÆÆâ¿Í¤òÌ³¤á¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯1Ç¯¤È¤Ê¤ë¾®ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÇ®¤¯ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ä¤½¤ó¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Ë°ÆÆâ¿Í¤¬´ó¤êÅº¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¤Î»×¤¤¤òÏÃ¤·¡¢¡Ö¡Ø¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÆ»¤¬¤¢¤ë¡Ù¡ÄÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤Õ¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£