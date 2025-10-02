チーズケーキ好き女優・大野いとがトップ3に入るほど愛する赤坂の「レアチーズケーキ」

スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。大野さん登場回、第28回目の今回は、最多登場のスイーツ「チーズケーキ」をご紹介。東京・赤坂にある名店の逸品です。

一番好きなケーキは「チーズケーキ」

もしケーキの中で何が一番好きかと聞かれたら、私はチーズケーキと答えます。

モンブランもすごく好きだけど、このコラムが始まった時に、最初に取り上げたのもチーズケーキだったし、これまでに紹介した回数が一番多いのもチーズケーキだから、やっぱりチーズケーキなのかな。

そんなチーズケーキの中でも、トップ3に入るくらい好きなのが『西洋菓子しろたえ』の「レアチーズケーキ」です。

赤坂の一ツ木通りに面した、ヨーロピアンクラシカルな雰囲気を持つ、小さな洋菓子店。創業は1976年だそうです。赤坂見附駅から歩いてすぐの立地ですが、にぎやかな街並みの中にありながら、ここだけ少し落ち着いた空気が流れているように感じます。

ズラリと並んだケーキや焼菓子

ショーケースには季節のケーキや焼菓子が並び、昔ながらの洋菓子店らしい温かさがあります。

看板商品であるレアチーズケーキは、真っ白で気品がただよう小ぶりな一品。２種のデンマーク産クリームチーズ、レモン、砂糖のみで作られているのだそう。

「レアチーズケーキ」（320円）

口に入れると、最初に豊かで濃厚なチーズのコクが広がり、そのあとレモンの爽やかな酸味が軽やかに整えてくれます。そこにバターたっぷりで、香ばしく焼かれたクッキー生地の甘みと、サクサク感が合わさって、これこそレアチーズケーキという王道のおいしさです！

何十年も愛され続け、今でも東京でチーズケーキといえば必ず名前が挙がる、しろたえさんのチーズケーキは、やはり私にとっても特別なチーズケーキなのでした！

ケースに並ぶ姿もかわいい

価格はひとつ300円ほど。都心の老舗でこの味をこの値段で楽しめるのは驚きです。長年支持され続ける理由のひとつだと思います。

今回は２階にあるカフェで、カフェラテと一緒にいただきました。レトロな雰囲気の中、午後の心地いい時間を楽しめました。お持ち帰りは、人気店なのでいつも並んでいますが、事前に予約をしておくと、並ばずすぐに受け取れるのでおすすめです。

２階のカフェにて

しろたえさんのチーズケーキは、お仕事の差し入れとしても人気なので、加恋ちゃんも食べたことはあると思いますが、２階のカフェも機会があればぜひ！

■『西洋菓子 しろたえ』

［住所］東京都港区赤坂4-1-4

［電話番号］03-3586-9039

［営業時間］10時半〜19時半※土・祝は〜19時

（喫茶は〜18時<17時半LO>）

［休み］日・月

［交通］地下鉄銀座線ほか赤坂見附駅10番出口から徒歩３分

●大野いと（おおのいと）／1995年7月2日生まれ、福岡県出身。2011年に映画『高校デビュー』で女優デビュー。『あまちゃん』をはじめ、映画、ドラマ、舞台で活躍。毎週木曜12時〜放送中のドラマ『山田全自動の福岡暮らし』（テレビ東京系）に出演中。

【画像】チーズケーキ好き女優がトップ3に入るほど愛する「レアチーズケーキ」（4枚）