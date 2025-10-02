この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『ミライ』が最新動画『【無料で使える】コーディング最強モデルClaude Sonnet 4.5登場！ ～Claudeの新機能総まとめ～』を公開。テック系解説者のミライが、AI企業ANthropicの新AIモデル「Claude Sonnet 4.5」について詳しく語った。動画では、その性能や実際の利用方法、さらに多彩な新機能を総まとめで解説している。



ミライは冒頭で「Claude Sonnet 4.5は、前のクロード上位モデル、Claude Opus 4.1の平均ベンチマークスコアを超え、特に推論と数学の能力が大きく向上した」と高評価。さらに「オープンAIのGPT-5 Codexや、GoogleのGemini 2.5 Proなど、他社の最高モデルを超えて最高スコアを達成した」と、革新的な実力を強調した。



中でも専門分野での強みについて、「金融、法律、医療、理工系の専門家によると、Claude Sonnet 4.5は、従来のモデルと比べて、専門分野の知識や推論力が大幅に向上していると評価された」と最新AIの知能進化を紹介。また、AIエージェントによる複雑なタスクも得意としており、「実際の開発現場では、複数のステップにわたる複雑なタスクで、30時間以上かけてタスクを実行できることが確認された」と、現場での実力にも太鼓判を押す。



安全性と信頼性にも切り込み、「最もアライメントが調整されたモデルで、へつらい、疑問、権力指向、妄想的な考えを助長するような行動を大幅に減らすことができた」と述べ、AIによるリスクへの対処も進化していると伝えた。



利用方法については「クロードの公式ページで無料でも利用可能で、Googleアカウントなどでログイン後、ソネット4.5を選択すればチャットできる」と解説。加えて、「クロードコードの新機能」「Chrome拡張機能」「コンテンツ生成機能」「Imagine with Claude」などのクロード関連新機能も一挙紹介し、「優れたモデルと適切なインフラを組み合わせることで、どんなことが可能になるかを体験できるものだ」と、その広がりを強調した。



動画の最後には「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者に呼びかけ、今後も最先端AI情報を届けていく熱意を見せた。