リミックス、未定だった今期配当は3期ぶり3円で復配

リミックスポイント <3825> [東証Ｓ] が10月2日昼(12:00)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の期末一括配当を3円実施し、3期ぶりに復配する方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、「事業の成長・拡大及び経営効率・収益性の向上により企業価値を高めつつ、財務基盤の健全性の確保、資本効率の向上、株主還元の強化をバランスよく追求することを基本的な方針とし、資本政策に取り組む」こととしており、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置付けております。この方針に基づき、当事業年度の業績動向及び今後の事業展開を総合的に勘案した結果、株主の皆様に対する利益還元として、2026年３月31日を基準日とする１株当たり配当金を３円とさせていただく予定です。なお、内部留保資金につきましては、引き続き既存事業への投資や、新たな事業機会が創出される分野への投資を積極的に行うなど、当社グループの更なる収益規模拡大に向けた機動的戦略の実行を図るために活用してまいります。

