日本、韓国戦に向けたブラジル代表のメンバーが発表！ ヴィニシウス、リシャルリソンら招集 ネイマール、ハフィーニャは怪我でメンバーから外れる
ブラジルサッカー連盟は1日、今月のアジア遠征に臨むブラジル代表メンバー26名を発表した。
9月に終了した南米予選は8勝4分6敗の勝ち点28の5位でワールドカップ出場権を獲得したブラジル。第1回大会から続く連続出場記録は途切れなかったが、今回の予選ではアルゼンチン代表に0−4で負けるなど全体的に苦戦を強いられた。
今年6月に就任したカルロ・アンチェロッティの下で、今月は韓国・日本とのアジア遠征に臨む。今回のメンバーにはFWヴィニシウス・ジュニオールやFWリシャルリソン、 MFカゼミロといった実力者や、教え子であり、今年3月以来の代表復帰のFWロドリゴなどが選出された。一方でFWネイマール（サントス）や、FWハフィーニャ（バルセロナ）、DFマルキーニョス（PSG）、MFアンドレイ・サントス（チェルシー）、GKアリソン（リヴァプール）といったメンバーが負傷により招集外となった。
【ブラジル代表招集メンバー】
GK
ベント（アル・ナスル/サウジアラビア）
エデルソン（フェネルバフチェ/トルコ）
ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）
DF
カイオ・エンリケ（モナコ/フランス）
カルロス・アウグスト（インテル/イタリア）
ドグラス・サントス（ゼニト/ロシア）
エデル・ミリトン（レアル・マドリード/スペイン）
ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル/イングランド）
ルーカス・ベラウド（PSG/フランス）
ヴァンデルソン（モナコ/フランス）
ウェズレイ・フランカ（ローマ/イタリア）
MF
アンドレ（ウォルヴァーハンプトン/イングランド）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル/イングランド）
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）
ジョアン・ゴメス（ウォルヴァーハンプトン/イングランド）
ジョエリントン（ニューカッスル/イングランド）
ルーカス・パケタ（ウェストハム/イングランド）
FW
エステヴァン（チェルシー/イングランド）
ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル/イングランド）
イゴール・ジェズス（ノッティンガム・フォレスト/イングランド）
ルイス・エンヒキ（ゼニト/ロシア）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）
リシャルリソン（トッテナム・ホットスパー/イングランド）
ロドリゴ（レアル・マドリード/スペイン）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード/スペイン）