ブラジルサッカー連盟は1日、今月のアジア遠征に臨むブラジル代表メンバー26名を発表した。



9月に終了した南米予選は8勝4分6敗の勝ち点28の5位でワールドカップ出場権を獲得したブラジル。第1回大会から続く連続出場記録は途切れなかったが、今回の予選ではアルゼンチン代表に0−4で負けるなど全体的に苦戦を強いられた。



今年6月に就任したカルロ・アンチェロッティの下で、今月は韓国・日本とのアジア遠征に臨む。今回のメンバーにはFWヴィニシウス・ジュニオールやFWリシャルリソン、 MFカゼミロといった実力者や、教え子であり、今年3月以来の代表復帰のFWロドリゴなどが選出された。一方でFWネイマール（サントス）や、FWハフィーニャ（バルセロナ）、DFマルキーニョス（PSG）、MFアンドレイ・サントス（チェルシー）、GKアリソン（リヴァプール）といったメンバーが負傷により招集外となった。





ブラジルは10月10日にソウルのソウルワールドカップスタジアムで韓国（20:00キックオフ）と、14日に味の素スタジアムで日本（19:30キックオフ）と対戦する。なお、日本とブラジルのこれまでの対戦成績は日本の2分11敗とA代表においては1勝もしておらず、直近では2022年6月に国立競技場で行われた試合で、ネイマールのPK弾により0−1で敗れた。【ブラジル代表招集メンバー】GKベント（アル・ナスル/サウジアラビア）エデルソン（フェネルバフチェ/トルコ）ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）DFカイオ・エンリケ（モナコ/フランス）カルロス・アウグスト（インテル/イタリア）ドグラス・サントス（ゼニト/ロシア）エデル・ミリトン（レアル・マドリード/スペイン）ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル/イングランド）ルーカス・ベラウド（PSG/フランス）ヴァンデルソン（モナコ/フランス）ウェズレイ・フランカ（ローマ/イタリア）MFアンドレ（ウォルヴァーハンプトン/イングランド）ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル/イングランド）カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）ジョアン・ゴメス（ウォルヴァーハンプトン/イングランド）ジョエリントン（ニューカッスル/イングランド）ルーカス・パケタ（ウェストハム/イングランド）FWエステヴァン（チェルシー/イングランド）ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル/イングランド）イゴール・ジェズス（ノッティンガム・フォレスト/イングランド）ルイス・エンヒキ（ゼニト/ロシア）マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）リシャルリソン（トッテナム・ホットスパー/イングランド）ロドリゴ（レアル・マドリード/スペイン）ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード/スペイン）