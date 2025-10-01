JTは、加熱式たばこ用デバイス「Ploom CUBE（プルーム・キューブ）」を、2025年10月1日よりCLUB JTオンラインショップ及び全国のPloom Shopにて発売します。スターターキットの実売価格は1980円（税込）。

記事のポイント プルームの原点スタイルであるラウンデッドキューブデザインを採用した加熱式たばこ用デバイス。4つの加熱モードから選べる「HEAT SELECT SYSTEM」を搭載し、吸いごたえが欲しい、1本を長く吸いたい、1度の充電でできるだけ多く吸いたいなど、ユーザーのスタイルや好みに合わせて選べます。

「Ploom CUBE」は、同社の加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」と同様に、最新加熱技術「SMART HEATFLOW」を搭載。プルームの原点である、手のひらに収まるラウンデッドキューブのデザインを採用しています。

「Ploom CUBE」（ゴールド）

独自の加熱技術「SMART HEATFLOW」により、加熱温度を綿密にコントロールし、加熱により発生する雑味や焦げ臭さを抑えつつ、たばこ葉の香味を引き出す最適な温度を長くキープすることで味わいの一貫性を高めています。



また、加熱効率を最大限高めるためにミクロン単位の精度で加熱カップを加工する「精密深絞り加工」を採用。楕円状のカップ構造により、たばこスティックとの接触面積を増やすことで、その味わいを余すことなく引き出します。



さらに、ユーザーの多様なニーズに応えるため、4つの加熱モードを選べる「HEAT SELECT SYSTEM」を搭載。個々のスタイルに合わせて好きなモードを選べます。

【HEAT SELECT SYSTEMモード特徴】

モード名称特徴強さ使用時間使用可能本数Standard mode （スタンダードモード）全てのモードの平均をとったようなバランスの良さが特徴です。◯◯約5分約20本Strong mode （ストロングモード）吸いごたえが最も強く、吸い始めからすぐに満足感を味わえるのが特徴です。◯◯◯約3分約25本Long mode （ロングモード）長くゆったり吸えるモードで、長く吸っても飽きない味わいが特徴です。◯約6分約19本Eco mode （エコモード）さくっと満足感を味わいたい方向けで、1回のフル充電での使用可能本数が最も多いモードです。◯◯約3分約27本

なめらかな曲線美で手のひらに収まりやすいラウンデッドキューブデザインに加え、ボタンもスクリーンもないミニマルな設計を採用。カバーをスライドしてスティックを挿すだけで一服できます。

また、デバイス4色とフロントパネル8種で自由にカスタマイズが楽しめます。本体カラーはジェットブラック、ゴールド、ネイビーブルー、ルナシルバーの4色。フロントパネルはジェットブラック、ルナシルバー、ゴールド、ネイビーブルー、ラヴァレッド、オーシャンブルー、プラムバイオレット、ラベンダーの8種をラインナップしています。

フル充電で最大約27本使用可能（エコモード使用の場合）。スティック3本まで連続して使用可能です。

JT 「Ploom CUBE」 発売日：2025年10月1日 実売価格：1980円（税込）

The post 好みに合わせて4つの加熱モードが選べる！ JTから加熱式たばこ用デバイス「プルーム・キューブ」登場 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.