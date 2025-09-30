È¬Âå°¡µª¤µ¤ó¡¡ÉñÂæ°áÁõ¤¬¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¾ùÅÏ¤Î±¢¤Ç¡Ä¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿Æþ¤êCDÈÎÇä¤Ë¾×·âÅ¸³«¡È»ÈÍÑºÑ¤ß²¼Ãå¡É¤ÎÈÎÇä¼¨º¶
¡¡9·î29Æü¡¢È¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ê¤ç¤¦¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£
¡Ô¤³¤ÎÅÙ¡¢È¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤Î»öÌ³½êÍÍ¤è¤ê¡¢À¸Á°È¬Âå¤µ¤ó¤¬¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤òÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶ÌµÎÌ¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£1Ãå¤Ç¤â¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤Î¥É¥ì¥¹°Ê³°¤Ë¤â¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Ë·×17Ãå¤âÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤òÃå¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢È¬Âå¤µ¤ó¥á¥É¥ì¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤Î²èÁü¤ò4Ëç¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¬Âå¥Õ¥¡¥ó¤¬½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÈ¬Âå¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ô¼Ù°¤Ç¸ÈÂ©¤Ê¶â²Ô¤®¤·¤Æ¤ëÇÚ¤¬¤¤¤ë»ö¤¬ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡Õ¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯4·î21Æü¤Ë¼¯»ùÅç»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤¬ÈÎÇä¤·¤¿¡ØÈ¬Âå°¡µª ¤ªÊõ¥·¥ê¡¼¥º Âè°ìÃÆ Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡Ù¤Î°ì·ï¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ô¤ªÊõ¤È¤·¤Æ¡¡È¬Âå°¡µª¤¬24¡Á25ºÐ¤Î»þ¤ËÆ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿T¼Ò¤ÎN¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ý¥é¥í¥¤¥É¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ë¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿2Ëç¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡È¬Âå°¡µª¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡Õ
¡¡¤È¤¤¤¦ÀëÅÁÊ¸¶ç¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë¸Î¿Í¤ÎÍç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Ð¥é¤Þ¤¯¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÁûÆ°¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎCD¡¢¤¸¤Ä¤Ï¸½ºß¤âÈÎÇä¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÌäÂê¤ÎCD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ô¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¡ËèÆü¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¼çÄ¥¡£¤µ¤é¤Ë¡¢9·î1Æü¤«¤é¤Ï¡Ô¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿¡Ê¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Î¸¶ÈÇ¡Ë¤ª¤è¤ÓË¿»¨»ï¼Ò¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¡Ê¹ç·×13ËçÃæ¤Î3Ëç¡Ë¤ò¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó·Á¼°¤Ç¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤ËÇäµÑ¤·¤Þ¤¹¡Õ¤È¾¡¼ê¤Ë¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥óÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀâÌÀ¤òÆÉ¤à¤ÈÌäÂê¤ÎCD¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤ê¡¢Íî»¥´õË¾³Û¤ò½ñ¤¤¤ÆÍ¹Á÷¡£ÍèÇ¯4·î1Æü°Ê¸å¤Ë¾å°Ì3Ì¾¤òÅöÁª¤È¤·¤ÆÏ¢Íí¤¹¤ë·Á¼°¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢9·î30Æü¸½ºß¡¢¥µ¥¤¥È¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¼Ì¿¿¤Î¸½ºß²Á³Ê¡É¤Ï0±ß¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡ÈºÇ¿·¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÊõ¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤ÎÈ¯Çä¤ÏÁá¤¯¤Æ¤â2026Ç¯4·î°Ê¸å¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢È¬Âå¤µ¤ó¤Î¡È¤ªÊõ¡É¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÔÊÀ¼Ò¤¬ÊÝÍ¡¦½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÊª¤Ï¡¡¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿13Ëç¡Ê¼ºÇÔºî¤â´Þ¤à¡Ë¤ÎÂ¾¡¡È¬Âå°¡µª¤¬T¼Ò¤ÎN¤µ¤ó¤Ë°¸¤Æ¤¿¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼Îà¡¦Æ±À³¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î²ÈÄÂÄÌÄ¢¡¦¸òÄÌ°ÂÁ´¶¨²ñ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ÚÌÀ½ñ¡¡Åö»þ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤ä¡¡²¼Ãå¥Þ¥Ë¥¢¤¬¥è¥À¥ì¤ò¿â¤é¤¹¤è¤¦¤Ê°áÎà¡Ê¼ÂºÝ¤ËËÜ¿Í¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¡¦¾¯¤·¥·¥ß¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Æ¥£¡¼¡Ë¤Ê¤É¿ôÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß²¼Ãå¤ÎÈÎÇä¤Þ¤ÇÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÌäÂê¤ÎCDÈ¯ÇäÅö»þ¡¢¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÁáÀî´²¼ÒÄ¹¤ÏËÜ»ï¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀ¸¼Ì¿¿¤ÎÉõÆþ¤Ê¤ó¤Æ¤·¤¿¤é¡¢¾Úµò¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»×¤¤Ä¾¤·¤¿¤Î¤«ÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ËÊ°¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¡£
¡Ô¤³¤ÎÏÃ¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉÈ¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤Î¤¢¤Î¼Ì¿¿¤Î·ï²Ä°¥ÁÛ¤¹¤®¤Æµã¤±¤ë¡Ä¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Õ
¡ÔÈ¬Âå°¡µª¤Î¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤â¤¦ºÇ°¤Ç¸å²ù¤·¤¿¡£Çä¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Çã¤¦Êý¤â¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡ÔÈ¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿ÃË¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»äÊª¤ò°ÆÁ¶È¼Ô¡©¤ËÇä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¶»Êµ°¤¤ÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Çµ×¡¹¤ËÈ¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤±¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÂ¦¤Ï¸½ºß¤â¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö9·î20Æü¤Ë¡Ø¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬ÆÃ½¸¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤é8000Ëü½¸¤á¤Æ¼ÒÄ¹¤«¤é¸¢Íø¤òÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¡Ô¥ï¥¤¤Î¥ï¥¤¤ÎÁû¤¤¤Ç¤â¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÏÄË¤¯¤â¤«¤æ¤¯¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡Õ¤È¤¦¤½¤Ö¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡Åª¤Êµ¬À©¤¬¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢¤³¤Î¾¦Çä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡ÉñÂæ°áÁõ¤Î¥É¥ì¥¹¤¬Á³¤ë¤Ù¤¿Í¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÃåÍÑºÑ¤ß¤Î²¼Ãå¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¸½¼Â¡¼¡¼¡£Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£