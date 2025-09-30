¡ÚÆÃÊÌÂÐÃÌ¡ÛÃª¶¶¹°»ê¡ßÆ£ÇÈÃ¤¼¤¤¬¸ì¤ê¹ç¤¦¼õ¤±¿È¤ÎÈþ³Ø ¡ÖÁê¼ê¤Î¶¯¤¤ÉôÊ¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
2026.£±.£´°úÂà¡ª Ãª¶¶¹°»ê°úÂà¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óSPECIAL¡ª¡¡Âè£±ÃÆ
Ãª¶¶¹°»ê¡ßÆ£ÇÈÃ¤¼¤¡Ö¥É¥é¥´¥óº²·Ñ¾µÂÐÃÌ¡ª¡×Á´4²ó¡ô£±
¡¡ÍèÇ¯1·î4Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃª¶¶¹°»ê¡£¤«¤Ä¤Æ¤½¤Î¿·ÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿Æ£ÇÈÃ¤¼¤¤È¤ÎÌ´¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡£¥ê¥ó¥°¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÁö¤ëÅÅÎ®¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¡£Æ£ÇÈ¤ÈÃª¶¶¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¸ÆµÛ¡×¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£Áê¼ê¤òµ±¤«¤»¡¢¼«¤é¤âµ±¤¯¡£³ÊÆ®µ»·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤»Í³Ñ¤¤¥ê¥ó¥°¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Å¯³Ø¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ£ÇÈ¤µ¤ó¤Î¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÏÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¡Û
6·î¤ËÆ®¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ãª¶¶¹°»ê¡Êº¸¡Ë¤ÈÆ£ÇÈÃ¤¼¤¡¡»£±Æ¡¿¥¿¥¤¥³¥¦¥¯¥Ë¥è¥·
¨¡¨¡¡¡¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØTANAHASHI JAM¡Á»ê¡Ù¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÆ®¤Ã¤Æ°ÊÍè¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡ÊÃª¶¶¹°»ê¡õ³¤ÌîæÆÂÀ¡õÅÄ¸ýÎ´Í´vsÆ£ÇÈÃ¤¼¤¡õ¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡õLEONA¤Î6¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡Ë
Æ£ÇÈ¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÃª¶¶¤¯¤ó¤ÈÈ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Ãª¶¶¡¡¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë°Â¿´´¶¤Ç¤¹¤«¡©
Æ£ÇÈ¡¡ËÜÍè¡¢Æ®¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ê¤ó¤À¤«¤é°Â¿´´¶¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¤·¤ß¤È¤«°¦¤ª¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãª¶¶¡¡ËÍ¤â¤¢¤ÎÆü¡¢Æ£ÇÈ¤µ¤ó¤Î¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¡£²áµî¤ÎÄ¹½£ÎÏ¤µ¤ó¤È¤Î°ìÏ¢¤Î»î¹ç¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë¤¬¥¬¥Á¥Ã¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¼§ÀÐ¤¬¥Ð¥Á¡¼¥ó¤È°ú¤´ó¤»¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤Èµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï²¿ÅÙ¸«ÊÖ¤·¤Æ¤â¤½¤¦»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÏÃ¯¤Ë¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æ£ÇÈ¡¡¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤¬»î¹ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤ï¤±¤À¤±¤É¡¢¤Ù¤Ä¤Ë¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤±¤ÉÌÜ¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¸ÆµÛ¤Ç¥Ü¡¼¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤¦¡£¤½¤Î¸ÆµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÁª¼ê¤½¤ì¤¾¤ìÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¿·ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¹ç¤¦¡£
Ãª¶¶¡¡¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÁÈ¤à¤Þ¤Ç¤ÎÀ©¶õ·÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤¬¿·ÆüËÜ¤ÎÆ»¾ì¤Ç½¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂÇ·â¤Îµ÷Î¥¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤È¤«ÁÈ¤ßµ»¤Îµ÷Î¥¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÃæ´Ö¤Îµ÷Î¥¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¤¤±¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Æ£ÇÈ¡¡¤½¤ì¡¢ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£ÀÎ¤Ï¡¢Â¾ÃÄÂÎ¤ÏÁ´ÆüËÜ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï¤Ê¤ó¤«¸ÆµÛ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£
¨¡¨¡¡¡Æ£ÇÈ¤µ¤ó¤âÃª¶¶¤µ¤ó¤â¡¢¿·ÆüËÜ¤Î¤Ê¤«¤ÇÆÃ°Û¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÁê¼ê¤Îµ»¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æ£ÇÈ¡¡¤Ù¤Ä¤Ë¹¥¤¹¥¤ó¤Ç¼õ¤±¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
Ãª¶¶¡¡ËÍ¤â¹¶¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤ä¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡£
Æ£ÇÈ¡¡¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Í¡¢ÌµÍý¤Ë¹¶¤á¤ÆµÕ¤Ë¤«¤Þ¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ¼õ¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤«¤é¡£¤À¤«¤é¹¶¤á¤¿¤ê¹¶¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸ÆµÛ¤À¤è¤Í¡£
Ãª¶¶¡¡Á°ÅÄÆüÌÀ¤µ¤ó¤ÎÂç¼ÖÎØ¥¥Ã¥¯¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿»þ¡Ê1986Ç¯6·î12ÆüÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Æ£ÇÈ¤µ¤ó¤Î´éÌÌ¤«¤é·ì¤¬Ê®¤½Ð¤·¤Æ¡£
Æ£ÇÈ¡¡ËÜÍè¤Ê¤é¤¢¤ó¤Ê½³¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÁ°ÅÄ¤Ê¤ó¤«¤Ï¶õ¼ê¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥ª¥ì¤é¤Ë¤ÏÂÇ·â¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½³¤Ã¤Æ¤¯¤ë´Ö¹ç¤¤¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Èà¤é¤«¤é¤·¤¿¤é°ìÈÖ½³¤ê¤ä¤¹¤¤µ÷Î¥´¶¤Ë¥ª¥ì¤é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¥ª¥ì¤é¤âÂÇ·â¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤«¤ï¤»¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡£¡Ú¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é°ìÊýÅª¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡Û
¨¡¨¡¡¡Áê¼ê¤Îµ»¤ò¼õ¤±¤¤ë¤³¤È¤ÇËüºö¿Ô¤¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
Æ£ÇÈ¡¡¤Þ¤¢¤Í¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¹¶·â¤À¤±¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãª¶¶¡¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é°ìÊýÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£ÇÈ¡¡Á°ÅÄ¤Ë¤·¤í¡¢¶¶ËÜ¡Ê¿¿Ìé¡Ë¤Ë¤·¤í¡¢¥ª¥ì¤Ï¤è¤¦½³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ãª¶¶¡¡¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î½³¤ê¤â½Å¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
Æ£ÇÈ¡¡¤·¤«¤â¶¶ËÜ¤Ï¥ì¥¬¡¼¥¹¤Ê¤·¤Ç½³¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤µ¡¢¤¤¤Ä¤â¥ª¥ì¤Î´é¤Ë¥·¥å¡¼¥º¤ÎÉ³¤ÎÀ×¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¤«¤Ê¤ó¤«¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÞ½ê¤À¤±¤Ï¡¢°ìÈÖ¥À¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ï½³¤é¤ì¤Þ¤¤¤È¡¢½Ö´Ö½Ö´Ö¤Ë¤«¤ï¤»¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡£
Ãª¶¶¡¡¤ß¤¾¤ª¤Á¤Ê¤ó¤«¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é°ìÈ¯¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
Æ£ÇÈ¡¡Ãª¶¶¤¯¤ó¤Ï¥ª¥ì¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡¢Á°ÅÄ¤È¤«¶¶ËÜ¤È»þ´ü¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¤¹¤´¤¯......¡£
Ãª¶¶¡¡»þ´ü¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¤·¤ß¤¸¤ß¡Ë¡£¡¡
Æ£ÇÈ¡¡¥×¥í¥ì¥¹¤Ã¤ÆÊÑ¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤Ç¸í²ò¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Îµ»¤ò¼õ¤±¤ë¤È¸À¤¦¤È¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÆë¤ì¹ç¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ·ù¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£
Ãª¶¶¡¡°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Æ£ÇÈ¡¡¼«Ê¬¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÅöÁ³¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤À¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¤¤¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë»þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÁê¼ê¤È°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÁê¼ê¤Î¶¯¤¤ÉôÊ¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡Û
Ãª¶¶¡¡Æ£ÇÈ¤µ¤ó¤ÎËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢Æ®¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÏÁ´°÷É¬¤ºµ±¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
Æ£ÇÈ¡¡¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁê¼ê¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤À¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÁê¼ê¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤Ë¼«Ê¬¤¬¾¡¤Á¤¿¤¤¡£¤À¤«¤éÁ°ÅÄ¤ä¶¶ËÜ¤È¤ä¤ë»þ¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ»¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ò°ì²ó¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤«¤é»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¥ª¥ì¤¬Á°ÅÄ¤Î½³¤ê¤òÉÝ¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÈ¯¤â¼õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¤é»î¹ç¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¤¿¤Ö¤ó¸«¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤â¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤Î¤Ê¤«¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÁê¼ê¤Î¶¯¤¤ÉôÊ¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤è¤Í¡£
Ãª¶¶¡¡Æ£ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÎÏ¤ò9¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î10¤Ç¾¡¤Ä¡£¤½¤ì¤Ï5¤È¤«6¤ÎÁª¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Áê¼ê¤â¤¤¤¤Áª¼ê¡¢¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â¤¤¤¤Áª¼ê¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Þ¤Ç¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ£ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¥É¥é¥´¥ó¡¦¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£ÇÈ¡¡ÃöÌÚ¤µ¤ó¤â¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤Ã¤Á¤Î¥¿¥¤¥×¤À¤â¤ó¤Í¡£¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤À¤í¤¦¤¬Áê¼ê¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò¤É¤ó¤É¤ó°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ÎÁª¼ê¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¨¡¨¡¡¡¶¯Å¨¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤¿¤¦¤¨¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹¤È¤¤¤¦¡£
Æ£ÇÈ¡¡¤É¤ó¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÁª¼ê¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥Ç¥«¤¤¤À¤±¤Ç¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤òÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡ÚÉÝ¤µ¤È¤«¶ÛÄ¥´¶¤òËº¤ì¤Á¤ã¥À¥á¡Û
2026Ç¯£±·î£´Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç°úÂà¤¹¤ëÃª¶¶¹°»ê¡¡»£±Æ¡¿¥¿¥¤¥³¥¦¥¯¥Ë¥è¥·
¨¡¨¡¡¡¤½¤¦¤·¤ÆÁê¼ê¤òËá¤¯¤³¤È¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£ÇÈ¡¡ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÏËÜÊª¤Î½³¤ê¤ä¥Ñ¥ó¥Á¤ò»ý¤Ã¤¿Áê¼ê¤È¤Î°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤ò¸÷¤é¤»¤¿¤«¤é¤Í¡£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤·¤í¡¢¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤Ë¤·¤í¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÎÉéÃ´¤Ï¶ËÎÏ¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢Áá¤¯ÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ãª¶¶¡¡¤½¤ì¤Ï³Ð¸ç¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤âÆ£ÇÈ¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤ÎÎÌ¤¬¤Û¤«¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤Ï°µÅÝÅª¤Ë°ã¤¦¡£
Æ£ÇÈ¡¡¥ì¥¹¥é¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÊ¢¤ò³ç¤Ã¤Æ¤ë¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â´üÂÔ¤¹¤ë¤«¤éÆ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¤¡£
Ãª¶¶¡¡¤½¤³¤Ë¾¯Ç¯»þÂå¤ÎËÍ¤Ïáã¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÏÌ¿¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¢¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦......¡×¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ÇÈ¡¡¥ª¥ì¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯³ÊÆ®µ»·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÜÍè¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¾ì¤«¤éÁá¤¯Æ¨¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£¤Ç¤âÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢È¿ÂÐ¤Ë¤½¤³¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡Æ£ÇÈ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³ÊÆ®µ»·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤ÎÎÏÎÌ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¡£
Æ£ÇÈ¡¡¤½¤¦¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤éÉÝ¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÉÝ¤µ¤¬¶ÛÄ¥´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Ë³ÊÆ®µ»¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤³¤«¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ì¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÛÄ¥´¶¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï»î¹ç¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÏºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
Ãª¶¶¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ØÀè¤«¤éÉ½¾ð¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤Îµ¡Èù¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î´¶¾ð¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£
Æ£ÇÈ¡¡¤À¤«¤é¼ã¼ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ê¤ó¤«¤ò¸«¤¿¤é¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¿È¿Ì¤¤¤·¤Æ¡¢ÂÀ¤â¤â¤Ê¤ó¤«¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤·¤Æ¤ë¡£¤½¤ê¤ãÆ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤»Í³Ñ¤¤¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤²¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤¦¤Ê¤ó¤ÆºÇ½é¤Ï¤ß¤ó¤ÊÉÝ¤¤¤è¡£¥ª¥ì¤ÎÂ©»Ò¡ÊLEONA¡Ë¤â¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ10Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¥ª¥ì¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÉ¬¤º¸À¤¦¡£¡ÖÀäÂÐ¤ËÉÝ¤µ¤È¤«¶ÛÄ¥´¶¤ÏËº¤ì¤Á¤ã¥À¥á¤À¡×¤È¡£ÊÑ¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£
Ãª¶¶¹°»ê¡Ê¤¿¤Ê¤Ï¤·¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¡¿1976Ç¯11·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´ôÉì¸©½Ð¿È¡£Âç³Ø»þÂå¤«¤é¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢98Ç¯2·î¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆþÌç¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£99Ç¯¤ËÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢¿·ÆüËÜ¤ØÆþÌç¡£Æ±Ç¯10·î10Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¿¿ÊÉ¿Ìé¡Ê¸½¡¦ÅáµÁ¡ËÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2006Ç¯£··î17Æü¡¢IWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÀ©¤·¤ÆÂè45Âå²¦ºÂ¤Ëµ±¤¯¡£09Ç¯¡¢¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£11Ç¯1·î4Æü¡¢¾®ÅçÁï¤òÇË¤ê¡¢Âè56ÂåIWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë11ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£23Ç¯12·î23Æü¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£26Ç¯£±·î£´Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç°úÂà¤¹¤ë
Æ£ÇÈÃ¤¼¤¡Ê¤Õ¤¸¤Ê¤ß¡¦¤¿¤Ä¤ß¡Ë¡¿1953Ç¯12·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçÊ¬¸©½Ð¿È¡£70Ç¯6·î¡¢16ºÐ¤ÇÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¤·¡¢Íâ71Ç¯5·î9Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£72Ç¯3·î¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹´úÍÈ¤²Àï¤ÎÂè£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè1²ó¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥ÁÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢75Ç¯6·î¤Ë³¤³°±óÀ¬¤Ø½ÐÈ¯¡£¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤Î¤â¤È¤Ç½¤¹Ô¤òÀÑ¤ß¡¢ 78Ç¯1·î¤ËWWWF¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£81Ç¯Ëö¤Ë¥Ø¥Ó¡¼µéÅ¾¸þ¤òÀë¸À¡£Ä¹½£ÎÏ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ï¡ÖÌ¾¾¡Éé¿ô¤¨±´¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£99Ç¯6·î¤«¤é¤Ï5Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ê¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£06Ç¯6·î¤Ë¿·ÆüËÜ¤òÂàÃÄ¤·¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¡ØÌµ²æ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ù¤ò´úÍÈ¤²¡£ 08Ç¯¤è¤êÃÄÂÎÌ¾¤ò¡Ø¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤·¤¿