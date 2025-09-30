広瀬すず、共演者から“告白”され顔赤く「もっと言ってもらっていいよ」
女優の広瀬すず（27歳）が、9月29日にソニー・ピクチャーズの公式YouTubeチャンネルで公開された「映画『宝島』公開記念！たぎる！本音トークスペシャル」で、共演した栄莉弥から“告白”を受け、顔を赤くしながら「もっと言ってもらっていいよ」と喜んだ。
映画「宝島」に出演している妻夫木聡、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太、塚本晋也、中村蒼、瀧内公美、栄莉弥による本音トークが行われ、「共演して『この人、意外と……』と思った一面」があるかどうかの話となる。
この作品が演技デビュー作となった栄莉弥が「すずさん、広瀬さんです。あの、やっぱり僕、幼い頃から友達とかとテレビで見たりしていて。でも、なんかすごい親しみやすく話しかけてくださる方だなと思って、すごい嬉しくて、意外な一面だな、と」と話すと、窪田が「ただのファンじゃねえかよ！」とツッコミ。瀧内も「どんどん目がハートになってる」と冷やかす。
広瀬も笑いながら「もっと言ってもいいよ！」「もっと言ってもらって全然大丈夫」と喜ぶと、瀧内は「すずも顔、赤くなってるからね。ただの告白だった」と話した。
