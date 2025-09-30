修羅場！社内不倫がバレて、夫が職場に乱入 → 大騒ぎの末、なぜか女性だけが退職する事態に

職場で、まさかの修羅場に遭遇したことはあるだろうか。愛知県の60代男性は、社内で不倫にまつわる修羅場が起こった時のエピソードを寄せた。

「両方共に既婚者、女性社員の旦那にバレて事務所に旦那が乗り込んできて大騒ぎに。で、これまた女性社員が辞めて男性は辞めなかった」

まさか職場まで乗り込んでくるとは当事者たちも思っていなかっただろう。また、なぜ女性だけ退職に追い込まれたのか。理不尽で後味の悪い出来事だ。（文：境井佑茉）

作業のやり方で口論に→脚立を振り回してケンカになった

岐阜県の40代男性は、派遣でエアコンのメンテナンスをしていたとき、社員同士の喧嘩に遭遇したという。

「オフィスビルのエアコンのフィルター交換作業のやり方を巡り、社員同士（二人とも50代）が口論になり脚立を振り回してケンカになって、オフィスの社員さんが警備員さんを呼んで、最終的に警察沙汰になった」

口論ならまだしも、脚立を振り回せば誰かが大けがをしてしまう危険性がある。警察沙汰になるのも無理はない。

男性はそんな状況に圧倒されたのか、「自分は呆然としてました」と、見ているしかなかったようだ。

どちらのエピソードも、職場がとんでもない緊張感につつまれたことだろう。

