俳優・深津絵里さん（52）が2025年9月28日放送のトーク番組「ボクらの時代」（フジテレビ系）に出演した。深津さんの外見に対し、「全然変わらず可愛い」「あまりに変わってなくて衝撃」などと驚く声がSNS上で相次いでいる。

「久しぶりのお顔美しい」

この放送回では、俳優・オダギリジョーさんと音楽ユニット「EGO-WRAPPIN'」の森雅樹さん、そして深津さんが登場。深津さんは、オダギリさんが脚本・監督・編集・出演の4役を担った映画「THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE」に出演し、森さんも主題歌を担当している。

X上では、「ボクらの時代」に登場した深津さんの外見に驚く投稿が相次いだ。「深津絵里が可愛すぎる」「52と聞いて度肝抜いてる」「透明感すごくて眩しい...」「キレイすぎてビビる」などの声が上がっている。

また同番組の公式インスタグラムでも、番組出演時の深津さんの写真が投稿された。この写真に対しても、「ふかっちゃん可愛すぎます」「久しぶりのお顔美しい」「おキレイです」「変わらぬ美貌で見惚れてしまいます！」などの声が寄せられている。