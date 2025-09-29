この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「一向聴（イーシャンテン）」。アガリまであと一歩に迫った、麻雀で最も熱い局面の一つだ。あなたは、その一向聴の手牌を、常に最高の受け入れ枚数にできているだろうか？前回の動画で「くっつきの形」の最強一向聴を学んだ今、残りの二つの一向聴形も完璧に攻略し、どんなイーシャンテンからでもアガリ率を最大化する「奥義」を知りたくないだろうか？



YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀解説】1シャンテンの重要牌効率②（初心者向け）」は、前回の「一向聴の重要牌効率」の続編として、残る二つの一向聴の形における、アガリ率を最大化する「牌効率」の思考法を徹底解説している。本記事では、その核心的なポイントを凝縮して紹介しよう。



一向聴は3種類！残りの2つの形を攻略せよーーー。

前回の動画では、最も受け入れ枚数が多くなる「3面子＋雀頭のくっつきの形」の一向聴について解説された。今回の動画では、それ以外の二つの形、すなわち「3面子・雀頭なし（ヘッドレス）の形」と「2面子＋雀頭の形」における、最適な一打の選び方が示される。



1. 「3面子・雀頭なし（ヘッドレス）」の形を攻略する

・特徴: 4面子1雀頭のうち、3面子は完成しているが、まだ雀頭がない状態の一向聴。

・考え方: 3面子を取り除いた後に残った牌の中から、「ターツ（面子候補）を構成していない孤立牌」を切るのが基本。そうすることで、最も受け入れ枚数を広く保つことができる。

・応用: もし、残った牌が全てターツに絡んでいる場合、取り除く3面子の組み合わせを変えてみると、孤立牌が見つかることがある。また、暗刻が含まれる3面子を壊してはいけない。



2. 「2面子＋雀頭」の形を攻略する

・特徴: 4面子1雀頭のうち、2面子と1雀頭は完成しているが、残りの面子と雀頭候補がまだ不安定な一向聴。最も判断が難しいとされる形だ。

・考え方（基本）: まずは、「切っても受け入れが減らない（裏目がない）余剰牌」を切ることを意識する。この「余剰牌」を見つけることが、アガリ率最大化への第一歩となる。

・応用: もし、どの牌を切っても裏目（受け入れが減る）がある場合は、「裏目になる枚数が最も少ない牌」を選択する。実践では瞬時に判断が難しいため、「対子を2つ残しておく」というセオリーを覚えておくと、受け入れが最大になるケースが多い。これは、頭の保険を持つ、という考え方だ。



実践例に学ぶ：渋川難波プロの思考ーーー。

動画では、Mリーグの渋川難波プロの実践牌姿を例に、これらの牌効率の考え方がどのように応用されるかが解説される。

3455567m34678p78s（ドラ6p）

一向聴の形はツモによって変化すること、そして、受け入れ最大が全てではなく、打点や点数状況を考慮して、あえて受け入れを減らす選択も重要であることが示される。ここでは、5mが1番広いが、渋川プロは4p切りをした。受け入れを減らし678の打点を追った一打だ。



まとめ：牌効率をマスターし、麻雀を深く楽しめーーー。

「一向聴」という局面は、麻雀の奥深さを象徴している。今回解説された3つの形ごとの思考法を理解し、実践で使いこなせるようになれば、あなたのアガリ率は確実に向上するだろう。牌効率は、麻雀の基礎でありながら、上級者も常に意識し続ける重要な要素だ。難しいと感じるかもしれないが、少しずつでも考える癖をつけること。それが、麻雀をより深く楽しみ、強くなるための最も確実な道となる。ぜひ動画本編で、具体的な牌姿の解説を確認し、あなたの「一向聴」を最強の形へと進化させてほしい。