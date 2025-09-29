ABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」(月曜深夜0時～0時30分の放送枠)が、関西から新たなビッグコンテンツを生み出すプロジェクトとして始動する！

©️ABCテレビ

その第1弾は、ユニットコント番組｢コント･デ･ンガナ｣。今年7月に開催された「ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流 NO.1 決定戦 2025」(日本テレビ・読売テレビ系)でトップ3を独占したニッポンの社長、ロングコートダディ、セルライトスパ、そして「キングオブコント」(TBS)で2度決勝進出という実績を持ち、数々のバラエティで活躍する蛙亭の関西コント芸人4組が、週替わりで登場する関西出身ゲストとともに、純然たる”関西発コント”を創り上げる。

「関西は漫才、関東はコント」という固定概念を覆し、”関西発コント”という新しい文化を発信。放送は10月27日(月)深夜0時スタート。全9回にわたってお届け！

放送に留まらない様々な展開を目指し、まさに“ビッグバン”のごとく、爆発力のあるコンテンツを視聴者の皆さまにお届けする。

また、「コント・デ・ンガナ」の放送を記念して、ロングコートダディ・セルライトスパ・ニッポンの社長が出演し、お笑いファンから圧倒的な支持を得た2021年放送のユニットコント番組「関西コント保安協会」特別編の放送が決定！ 10月6日(月)と10月13日(月)の深夜0時から放送される。未公開コントもあるので、こちらもぜひお見逃しなく。

【出演者コメント】

ロングコートダディ

©ABCテレビ

▼堂前透

これは楽しみですねえ(よだれじゅるり)(腕まくり)(怪しげな笑み)(散髪)

▼兎

僕たちがシェフならコントは料理、コント番組は料理番組。

ぜひ一度僕たちのコントをその目で観てください！

セルライトスパ

©ABCテレビ

▼肥後裕之

ユメガカナ・イ・マシタ！大好きなメンバーと関西背負ってコントするので見てくださ・い・！

▼大須賀健剛

僕らも経験したあの頃のように若者たちの心に残るアレにするぞ♡

ニッポンの社長

©ABCテレビ

▼辻晧平

コントデンガナ決まりデンガナ！ほんまおもろいこと、ヤッチャイマンガナ！ほんでみんな笑いマンガナ！

▼ケツ

番組におおきに！観てくれるみんなにおおきに！全ての関西人におおきに！ホンマにおおきに！！

蛙亭

©ABCテレビ

▼中野周平

大好きな先輩と最高でんがな！すみずみまで楽しんでね～！

▼イワクラ

最高なメンバーでテレビでコントが出来るなんてほんまにえらいこっちゃで！！！おおきに！みんな見てや～！かなんで～！

【放送情報】

月よるビッグバン「コント・デ・ンガナ」

10月27日(月) 深夜0時～深夜0時30分（放送終了後、TVer、ABEMAで見逃し配信）

新番組「コント・デ・ンガナ」スタート記念！関西コント保安協会・特別編 (放送終了後、TVerで見逃し配信)

10月6日(月) 深夜0時～深夜0時30分

10月13日(月) 深夜0時～深夜0時30分