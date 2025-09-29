東京の焼鳥屋ランチでおすすめの親子丼3選　絶対に食べてほしい“生親子丼”

近年、高級化した感のある「焼鳥」。もっと手軽に楽しめないものか……。そこで辿り着いたのが「ランチ」です。今回は、都内で見つけた「親子丼」をご紹介。焼鳥屋の〆でおなじみ「親子丼」は欠かせません。ダシが効いたとろ〜り卵に、ごろっとした鶏肉とご飯、三位一体の旨さをご賞味あれ。

10種以上の銘柄鶏を扱い、その中から毎日3種を食べ比べできるのが魅力。昼も夜も提供される親子丼には、それらの肉の様々な部位から端っこの部分が使われているという。とろっとろの卵が流れるように口に入ると、想像を超えたダシの風味が押し寄せる。タレの味が控えめで、卵や鶏の旨みがグッと際立つのだ。

こだわり玉子の親子丼1300円

『焼鳥 晴京（はるきょう）』こだわり玉子の親子丼 1300円 卵は赤1個、黄2個をミックス。鶏肉は前日に炭で焼いたものを使用

「炭火で焼いた鶏肉と卵を合わせるときに追いガツオして仕上げるんです」とは、店主の木村さん。

また、“生”の文字にそそられる生親子丼も見逃せない。低温調理で仕上げた鶏ムネ肉はしっとりと柔らかく、ハチミツが効いたわさびダレが秀逸。

数量限定なので、こちらを食べたいときは早めの訪問が確実だ。

『焼鳥 晴京（はるきょう）』店主 木村亮太さん

店主：木村亮太さん「ランチはチキン南蛮と唐揚げもご用意しています」

『焼鳥 晴京（はるきょう）』

［店名］『焼鳥晴京（はるきょう）』

［住所］東京都新宿区新宿2-4-8第2宮廷マンション1階

［電話］03-3354-3126

［営業時間］11時半〜14時（13時15分LO）、17時〜22時（21時15分LO）

［休日］日（3連休の場合は最終日が休み）

［交通］地下鉄丸ノ内線新宿御苑駅1番出口から徒歩4分

炭の香りをまとったジューシーな肉にとろ〜り卵が絡む『たまや吉祥寺』＠吉祥寺

ランチで人気の「炭焼き親子丼」には、皮目を炭で炙った鳥取「大山どり」のモモ肉がたっぷり使われている。燻香が漂い、肉は弾力抜群で噛み締めればジューシー。上にのる卵はとろ〜っとして色味も味も濃い。で、いざ食べ始めると、食べ進むほどに食欲が掻き立てられてくる、そんなおいしさだ。

炭焼き親子丼1100円※定食は平日のみ

『たまや 吉祥寺』炭焼き親子丼 1100円 ※定食は平日のみ 上にのる卵には「フルーツエッグ」を使用。オレンジっぽい黄身色の濃さも印象的

こちらの焼鳥は、鳥取「大山どり」と山梨「さわやか健味とり」を部位によって使い分け、備長炭でじっくり焼いている。大ぶりでジューシーで、肉質の良さや各部位の旨さが伝わってくる。

日本酒をはじめ各種ドリンクや、夜はアラカルトも充実してるのだが、おまかせの串焼き3本と前菜3種盛りが揃うのが「ランチ特選コース」だ。お手軽にその魅力を味わえる。

『たまや 吉祥寺』店長 増渕健士さん

店長 増渕健士さん「テラス席も人気です。お越しください」

『たまや 吉祥寺』

［店名］『たまや吉祥寺』

［住所］東京都武蔵野市吉祥寺本町1-34-2

［電話］042-227-6165

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、16時半〜22時（料理21時、ドリンク21時半LO）※土・日・祝は通し営業

［交通］JR中央線ほか吉祥寺駅北口から徒歩4分

味の濃い白黄の卵と鶏スープが溶け合う旨みしっかり丼『焼鳥きなり』＠早稲田

ランチの名物は「こだわり玉子の親子丼」。全卵2個と種類の異なる卵黄1個を使い、食感や味わいに変化をつけている。さらに、夜に使う鶏ガラでとったスープで仕上げることで旨みが倍増！ご飯もたっぷりでサラダや小鉢も付いてボリューム満点だ。

こだわり玉子の親子丼（限定25食）1300円

『焼鳥きなり』こだわり玉子の親子丼（限定25食） 1300円 前日に炭火で焼いた鶏肉を使うため炭の香りもほんのり。色や味が濃い卵で産地は日によって変わる

週替わりのチキンステーキは1枚250〜300gも。場所柄、学生も多く満足感は欠かせない要素なのだ。また、頻繁に訪れるお客さんのためにランチの種類が豊富で、海鮮や蕎麦、ミックスフライなども。料理長が割烹料理出身なので和食はお手のものだ。

夜は焼鳥と共に旬を取り入れた一品や刺身などを楽しめるので、両方のいいとこ取りの「つまかせコース」をぜひ！

『焼鳥きなり』

［店名］『焼鳥きなり』

［住所］東京都新宿区馬場下町62-18地下1階

［電話］03-6457-3343

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時〜23時（22時半LO）

［休日］無休

［交通］地下鉄東西線早稲田駅3b出口から徒歩1分

撮影／西崎進也（晴京、たまや）、小澤晶子（きなり）、取材／井島加恵（晴京、きなり）、池田一郎（たまや）

『おとなの週末』2025年8月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

