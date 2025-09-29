菊池寛がアルバイトにやらせていた「ある仕事」が、最強のコンテンツマーケティング術だった

大ヒット作『真珠夫人』作者

マルチな才能に驚愕

菊池寛のおすすめ著作

復讐に燃える高貴な令嬢の物語

◯『真珠夫人』（文春文庫）

『大阪毎日新聞』と『東京日日新聞』の2紙で同時連載されていた大衆長編小説。美しく高貴な令嬢・瑠璃子。彼女には愛する青年がいたものの、父の仇敵で船成金の壮田の卑劣な策略により、彼の後妻となることを余儀なくされます。

しかし、瑠璃子は決して体を許さず、壮田に復讐を誓います。「大正デモクラシー時代の新しい女」を体現したようなキャラクターとドラマチックな展開が人気を博し、連載は196回にわたりました。

小説を大量生産する画期的な仕事術

面白い小説を効率的に書く秘訣は、あらすじを採集させるアルバイト

菊池はアルバイトを雇い、「あらすじを集めさせる」仕事をやらせていたという逸話があります。英語やフランス語の小説を購入して、英文科出身の優秀な女性たちにその小説を読ませ、日本語で要約を書かせていました。

その要約をもとにして現代日本の話にまとめ、オリジナルの小説をつくるという手法をとっていたそうなのです。まるでベルトコンベア方式のように、小説を効率的に大量生産するやり方を発明したわけですね。

