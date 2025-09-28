ANA¡¢¹ñÆâÀþ¹Ò¶õ·ô¥»¡¼¥ë¤ò¤Þ¤â¤Ê¤¯³«»Ï¡¡Ç¯ËöÇ¯»ÏÂÐ¾Ý¡¢Åìµþ/±©ÅÄ¡Á²Æì/ÆáÇÆÀþ¤¬9,500±ß¤«¤é¤Ê¤É
Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¤Ï¡¢Ëè·î29Æü¤Ë¹Ô¤¦·îÂØ¤ê´ë²è¡ÖANA¤Ë¥¥å¥ó¡ª¡×¤Ç¡¢ANA SUPER VALUE¥»¡¼¥ë¤ò¤¢¤¹9·î29Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
Åìµþ/±©ÅÄÈ¯Ãå¤Î¼ç¤ÊÂÐ¾ÝÏ©Àþ¤ÈÊÒÆ»±¿ÄÂ¤Ï¡¢Âçºå/°ËÃ°¤¬7,000±ß¤«¤é¡¢½©ÅÄ¤¬7,700±ß¤«¤é¡¢»¥ËÚ/ÀéºÐ¡¦¾¾»³¡¦²¬»³¤¬8,000±ß¤«¤é¡¢¼¯»ùÅç¤¬8,500±ß¤«¤é¡¢Ê¡²¬¤¬8,800±ß¤«¤é¡¢²Æì/ÆáÇÆ¤¬9,500±ß¤«¤é¡¢¶õ¹Á»ÈÍÑÎÁ¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£ÂÐ¾ÝÏ©Àþ¡¦ÊØ¸ÂÄê¤Ç¡¢ÉáÄÌÀÊ¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï12·î26Æü¤«¤é2026Ç¯1·î4Æü¤Þ¤Ç¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ANA¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¤ÎÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ¤Ç³ä°ú¡¢¶õ¹ÁÇäÅ¹¡ÖANA FESTA¡×¤Ç¥Þ¥¤¥ë2.9ÇÜ¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£