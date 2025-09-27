¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥É¥¹¥È¤¬¸½Ìò°úÂà¡Ä¡ÖÌ¿¤òÅÒ¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¿´Â¡È¯ºî¤«¤éÉü³è¤Ç¤¤º
¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥Ð¥¹¡¦¥É¥¹¥È¤¬¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤È¤·¤Æ18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿36ºÐ¤Î¥É¥¹¥È¡£¿ÈÄ¹196¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»ýÉÂ¤Î¿´Â¡¼À´µ¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ØHLN¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¥É¥¹¥È¤Ï2023-2024¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÆüËÜÂåÉ½FW¾®Àî¹Ò´ð¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤ÎNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¤¸Âç·¿¤ÎFW¤Ç¤¢¤ë¾®Àî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯10·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿AZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ëÀï¤Ç¿´Â¡È¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î°ÌÃÖ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±Áª¼ê¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÎºÝ¤Ë¤½¤Î¾ì¤ØÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÃ´Åö°å»Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÉÀ¸Á¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¡¢»ÀÁÇµÛÆþ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¹¬¤¤¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ï²óÉü¤»¤º¡£¡Ö2½µ´Ö¡¢°úÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¡×¤È¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö1Ç¯È¾¤â¤Î´Ö¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤º¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏÅª¤Ë¤Ï´°Á´¤Ë¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿¡£Éüµ¢¤Ï¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¥ª¥é¥ó¥À¤ÎFC¥¨¥á¥ó¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¡¢SC¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤äVfL¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤È¿ô¡¹¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¡£
°úÂà¸å¤Ë¡Ö°Õ³°¤ÊÉáÄÌ¤Î»Å»ö¡×¤Ë½¢¤¤¤¿Ì¾Áª¼ê¤¿¤Á¡£²è²È¡¢ÇÐÍ¥¡¢·Ù»¡´±¡Ä
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤òÅÒ¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£2½µ´Ö¹Í¤¨¤Æ¤«¤é·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤À¡×¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÃ¦¤¤¤À¥É¥¹¥È¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÄÂÂß»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£