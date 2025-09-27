床で寝転がっていたら、５匹のコーギーたちが集まってきて…。まるで夢のような光景は記事執筆時点で102万回を超えて表示されており、5.2万件のいいねが寄せられることとなりました。

床で寝転がっていたら、5匹のコーギー犬が…

Xアカウント『@hachi_stagram』に投稿されたのは、台ヶ森温泉山野川旅館 Dog Village 台ヶ森の看板犬を務める『看板犬おちりーず』さんたちの姿。

ママさんが床にコロンと寝転がると、あっという間に楽園のような場所が出現するのだとか。

まるで『夢のような光景』に反響

なんと5匹のコーギーたちが、横向きに寝転がるママさんの体にぴったりと寄り添うようにしてくつろぎ始めるといいます。

その姿はもはや『戦隊物の合体ロボ』のよう。それぞれこだわりのフォーメーションがあるのかと思うと、更に愛くるしいですね。

おちりーずさんが見せたママさん専用の安眠フォーメーションは、多くの人々をほっこりと和ませ、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「身体に沿って落ちてるの可愛い」「もはや合体ロボ」「夢のような光景…羨ましいです」「ナゾの儀式…？」「幸せすぎて羨ましい」「みんなくっつきたいの可愛い」など多くのコメントが寄せられています。

看板犬おちりーずの日常が大人気

宮城県大和町にあるペットと泊まれる宿『Dog village 台ヶ森』にあるドッグラン＆カフェで看板犬を務める『看板犬おちりーず』。

個性溢れる５匹のコーギーさんたちは、看板犬としての役割はもちろんのこと、ご家族のボディーガードとしても大活躍しているといいます。

