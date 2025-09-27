『モーニングショー』女性コメンテーター続々離脱のなか、長嶋一茂に「卒業しないの？」の声

9月26日放送の『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）で、金曜コメンテーターをつとめる廣津留すみれの卒業が発表された。廣津留はハーバード大学を主席で卒業した才媛。ジュリアード音楽院を卒業し、バイオリニストとして活躍している。『モーニングショー』には2021年10月から出演していた。

同番組では、元財務官僚でニューヨーク州弁護士の山口真由氏、社会起業家の石山アンジュ氏と、女性コメンテーターが続々と卒業している。

するとXでは、こんな声が……。

《一茂は卒業しないの？》

《卒業するのは長嶋一茂さんの方で良かったのに》

《広津留さんより、一茂に降板してもらいたいんだが …》

と、「長嶋一茂に番組を卒業してもらいたい」という意見が相次ぐ事態となったのだ。

一茂は『モーニングショー』放送開始の2015年から出演し、現在は金曜コメンテーターをつとめている。一般常識からかけ離れた発言をすることも珍しくなく、しばしば “炎上” することはご存じのとおりだ。

SmartFLASHが2024年8月におこなった「嫌いなワイドショーコメンテーター」のアンケート調査では、1位のアンミカに次いで2位にランクイン。視聴者からは「なんであんなに偉そうに話せるのか。なんでテレビに出ているのか意味不明」「コメントがいつも的外れ。知識も常識ないのにコメンテーターをやっていること自体が謎」という、厳しい意見が寄せられていた。

ちなみに同調査では『モーニングショー』レギュラーコメンテーターの玉川徹氏が5位にランクインしている。

「一茂さんが多くの視聴者から反感を買っているのは、まぎれもない事実でしょう。ただ、一茂さんがあえて “ヒール” の役割を演じている側面もあるのです。

それが如実に表れているのが『ザワつく！金曜日』（テレビ朝日系）です。一茂さんと石原良純さん、高嶋ちさ子さんという、ちょっと面倒そうな人たちが出演する番組ですが、バラエティではトップクラスの高視聴率を誇っています。

8月、一茂さんが番組途中で退席するという事件が起きて大炎上しましたが、あれももちろん計算のうえでの行動です」（芸能記者）

2019年、一茂はトーク番組で、『モーニングショー』司会の羽鳥と不仲なのでは？ と質問され、その真相を明かしている。羽鳥と仲が悪そうにしたほうが注目してもらえるのではと考えた一茂が「羽鳥くん、仲悪い方向でいこうよ」と持ちかけたのだという。

プロレスでは、ベビーフェイスよりもヒールのほうが人気になるケースもよくあるが、はたしてーー。