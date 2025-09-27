今回は、「妻より女友達を優先する夫」にブチ切れた妻が、家出したエピソードを紹介します。

女友達と遊園地デートする夫…

「私は夫と3歳の娘と暮らしていますが、夫が大学時代の女友達とよく会っているのがすごく嫌です。夫は『ただの女友達で、男友達と同じ』と言いますが、女友達は夫に好意がある気がして……。

そんなある日、夫に『たまにはひとりでリフレッシュしなよ？』と言われ、夫は娘と2人で外出し、私はひとりで美容室や買い物に行ってきたんです。しかし、夫はなんと例の女友達を誘って、娘と3人で遊園地に行っていたことが判明。これじゃまるでデートですよね（私とは遊園地なんて行ったことないです）。

完全にブチ切れた私は、『家族より女友達優先って、頭おかしいよ!?』と夫に言い放ち、娘と自分の実家に行きました」（体験者：20代女性・派遣社員／回答時期：2025年2月）

▽ ちなみにこの夫は、仕事が休みの日でもめったに家族と外出しないそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。