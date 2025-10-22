元火葬場職員が警告「開けた瞬間『おえっ』と…」ご遺族の“わがまま”が招いた悲劇
YouTubeチャンネル「火葬場談義(旧下駄のチャンネル)」が公開した動画で元火葬場職員の下駄華緒氏が火葬場で「棺のフタを開けてはいけない」というルールを破ろうとしたご遺族とのトラブルについて、自身の体験談を語っている。
動画の冒頭で下駄氏は、自身が勤務していた火葬場では施設や時間の都合上、ご火葬直前の拝顔（故人とのお別れ）をご遠慮いただいていたと説明。その理由として「他のご遺族もいる中で時間を取ると、後の予定がどんどん渋滞してしまう」といった運営上の事情があったことを明かした。
そんな中、あるご遺族が「どうしてもこれを故人に持たせたい」と、棺の中に物を入れるためフタを開けてほしいと強く懇願。葬儀社のスタッフや職員がルールを説明するも、ご遺族はヒートアップし、押し問答に発展してしまったという。
実はこの時、職員たちがフタを開けたくなかったのには、もう一つ重大な理由があった。それは、ご遺体の腐敗がかなり進んでおり、強烈な臭いを防ぐために棺がテープで完全に「目張り」されていたからだ。
しかし、ご遺族の強い要望と長引く押し問答の末、上司の判断で「少しだけ開けて、物を入れたらすぐ閉める」という条件付きで、例外的にフタを開けることが許可された。葬儀社のスタッフが意を決して目張りを剥がし、フタをわずかに開けた瞬間、事態は急変する。それまで強く懇願していたご年配のご遺族が、漏れ出た臭いに耐えきれず「おえっ」と吐き気を催してしまったのだ。
下駄氏は当時の心境を「だから言ったやん…」と振り返り、最後に「基本、プロの言うことは守った方が良いです」と締めくくった。葬儀の現場におけるルールには、すべて相応の理由があることを物語るエピソードだ。
