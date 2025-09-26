この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

あなたの麻雀力は、果たして何点だろうか？牌効率の基本から、高度なベタオリ、そして相手の捨て牌を読む技術まで…。麻雀には、様々な知識と判断力が求められる。もし、それらの知識を総合的に問う「麻雀IQテスト」があるとしたら、挑戦してみたくないだろうか？全12問、100点満点で、70点～80点取れれば「そこそこ実力がある」と評価されるこのテストで、あなたの真の実力を試してみないか？



YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【全12問】麻雀の色々な知識が問われるIQテスト!! 100点取れたら上級者!?」では、麻雀のあらゆるジャンルから厳選された問題が出題される。本記事では、そのテストの概要と、各ジャンルのポイントを凝縮して紹介しよう。



4つのジャンルで「総合的な麻雀力」を試すーーー。

この麻雀IQテストは、以下の4つのジャンルから構成されており、あなたの「総合的な麻雀力」が試される。



1、何切る問題 (5問/25点)

手牌の状況から、最も効率的で打点につながる一打を選ぶ、麻雀の基本中の基本。牌効率だけでなく、手役への意識も問われる。



２、正誤問題 (3問/30点)

特定の状況に対する解説が正しいか、間違っているかを判断する。読みのセオリーや、鳴きに関する深い知識が試される。



３、ベタオリ問題 (2問/25点)

リーチや鳴きが入った状況で、いかに放銃を避けて守りきるか。安全牌の見極め方や、危険牌の比較検討能力が問われる。



４、穴埋め問題 (2問/20点)

特定の場面で、何が推測できるか、あるいは何を優先すべきか、文章の穴埋め形式で解答する。点数状況や他家の動向を読み取る力が試される。



あなたは何点取れる？テストに挑む上でのヒントーーー。

動画では、各問題が出題された後、すぐに詳しい解説に移る。ぜひ、問題を提示されたら一時停止し、自分の頭でじっくりと考え抜いてから、解説を見てほしい。

・何切る問題: 手役への変化、受け入れ枚数、打点意識のバランスを考える。

・正誤問題: 麻雀のセオリーや、より深い読みの知識を思い出す。特に「筋引っ掛け」や「鳴き読みの法則」など、普段から意識できているか。

・ベタオリ問題: 複数の現物がある時の切り順、安牌がない時の対処法、放銃パターンの比較検討など、守備の引き出しを総動員する。

・穴埋め問題: 捨て牌の切り順から相手の手役を推測したり、点数状況から自身の立ち回りを判断したりする、応用力が問われる。



知識を再確認し、次のレベルへーーー。

全12問を解き終えた時、あなたのスコアは何点だろうか？

・100点: 文句なしの上級者！麻雀の深い知識と正確な判断力を兼ね備えている。

・70点～80点: そこそこ実力がある、と胸を張っていいレベル。さらなる高みを目指すための、良い足がかりとなるだろう。

このIQテストは、単に点数を競うだけでなく、自分の知識の穴や、苦手なジャンルを再確認するための最高の機会だ。ぜひ動画本編で、あなたの麻雀IQを測定し、さらなる上達へのヒントを見つけてほしい。