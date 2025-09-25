s**t kingzが、新曲「愛が呆れ果てるまで feat. 三浦大知,SKY-HI」を10月15日にリリースする。

今作は、三浦大知、SKY-HI、s**t kingzの3組による初の共作に。三浦とは2023年リリースの「No End feat.三浦大知」以来の約2年ぶり、SKY-HIとは2020年リリースの「Oh s**t!! feat.SKY-HI」に次ぐ約5年ぶりで、それぞれ2度目のコラボレーションとなる。

あえて真っ直ぐな表現で“愛”をテーマとしており、s**t kingzは「こんな時代だからこそ、全身で愛を感じながら、みんなで、愛が呆れ果てるまで、ここで、踊りたい！」という強い意志を語っている。

同楽曲のs**t kingzによるダンスパフォーマンスは、10月3日放送のNHK『あさイチ』（NHK）でTV初披露。その後、10月9日放送の『DayDay.』（日本テレビ）でも披露する予定だ。

さらに、三浦とSKY-HIがゲスト出演することが発表されている10月31日、11月1日に開催される日本武道館公演『LANDING』にて、3組による生パフォーマンスを初披露することが決定した。

なおs**t kingzは、全国8都市をめぐる『s**t kingz Dance Live Tour 2025「s**p」』を現在開催中。詳細はオフィシャルサイトへ。

＜s**t kingz コメント＞

生命の巡りの中の美しさや色気を表現した三部作から、自分たちにとっても集大成と呼べるような楽曲を作りたくて、テーマにど直球な「愛」を据えて、心の底から喜びが湧いて来るような素晴らしい曲が生まれました。s**t kingzにとっての戦友、仲間、同世代、ライバル、友達、その全部を包括する存在である三浦大知とSKY-HI。最強の才能を持つこの2人と満を持してこの曲を作れた奇跡に心が震えております。レコーディングで2人の凄さを改めて目の当たりにしました！トラックはs**t kingzが絶対的な信頼を置くMasaki Tomiyama。さらにあっちゃん（井上惇志）や竹本さん、HIRORONさんと言ったスーパーマン達の手によってこの曲がさらに分厚く、深く、美しくなりました。こんな時代だからこそ、全身で愛を感じながら、みんなで、愛が呆れ果てるまで、ここで、踊りたい！

＜三浦大知 コメント＞

親友であり、戦友であり、ライバルであり、仲間でもある。一言では決して言い表せられない、自分の人生においてとても特別な存在のs**t kingz。楽曲を作らせていただくのは今回が2度目。また呼んでもらえて本当に光栄です。さらに今回は日高くんをはじめ、素晴らしいクリエイターのみなさんとご一緒できて最高に幸せでした。

ダンスをこよなく愛してきたs**t kingzが「愛」というとても大きなテーマを真っ直ぐな命で表現する様は、きっと沢山の方の心を温め、救っていくのではないかと思います。

1人でも多くの方にこの「愛」が届くことを願っています。

＜SKY-HI コメント＞

日本のダンスシーンや、それがダンス＆ボーカルに与えた影響を語る上で、s**t kingzの名前は最も大事な存在の一つであると思います。シビアな時代を共に生き抜いた戦友でもありますが、同時に、彼らのことを思い出すと、あの日のクラブも、あの日のスタジオも、あの日のステージも、あの日皆でウチに上がり込んできてくれた日も笑、ずっと笑っていました。本当に笑顔の記憶ばかり。前回のコラボではだいぶハードなものをやらせてもらいましたが、今回は打って変わって、いつもの彼ららしいテーマ、メッセージだと思いましたし、そこに力を貸せる自分であれた事も誇らしく感じています。さらに、我々世代の希望であり、心から尊敬している三浦大知とようやく同じ曲の中で声を入れられたことも感慨深いです。当たり前だけどめちゃくちゃ歌がうまくて感動しました。

望むことはシンプル、皆笑顔で幸せにいられますように！心から愛とリスペクトを！

（文＝リアルサウンド編集部）