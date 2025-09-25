プロボクシングのWBC世界バンタム級王座をかけた同級1位の那須川天心（帝拳）と同級2位・井上拓真（大橋）の試合が正式発表された。

WBA世界スーパーバンタム級1位の中谷潤人（M・T）が返上したベルトをかけて行われる世界戦は11月24日にトヨタアリーナ東京で開催される。この決定を米メディア『ボクシング・シーン』は「間違いなく世界最高峰の戦いになる」と報道した。



■「今から待ちきれない」と期待高まる

記者会見で意気込みを語る両者

那須川と井上の対戦がついに正式発表された。那須川はキックボクシングから2023年4月にボクシングへ転向し8戦目にして自身初の世界戦に臨む。那須川のプロボクシング戦績は7勝（2KO）。そのほかキックで42勝（28KO）、MMAで4勝（2KO）とプロキャリアを通して黒星が付いた事がない。そんな華々しい全勝街道を歩む那須川と対戦するのは井上尚弥の弟で元WBA世界バンタム級王者の拓真だ。プロ戦績は20勝（5KO）2敗。2024年10月に堤聖也（角海老宝石）に敗れWBA王座から陥落。今回が再起戦となる。

両者の試合決定に、米メディア『ボクシング・シーン』は「これは間違いなく世界最高峰の戦いとなるだろう」と期待感を記し、「二人のファイターの対戦は大きな期待を集めている。どのような試合になるのか、そしてどのような結末を迎えるのか、今から待ちきれない」としている。

中谷が返上したベルトを巻くのはプロキャリア負けなしで、世界タイトル初挑戦の“神童”那須川か、それともボクシング経験で上回り再起をかける元王者井上か。日本人同士の世界戦の行方から目が離せない。