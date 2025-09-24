この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【ドコモ】iPhone17購入前に知っておきたいこと4選！16・16eの価格比較やカエドキ価格、下取り増額キャンペーンも解説！――ドコモラボのドックんとモコが動画で、ドコモでiPhone17を検討している人へ向けて「買う前に絶対知っておきたい4つの情報」を徹底解説した。



冒頭で「最新モデルだからといってよくわからず買ってしまうと後悔するかもしれない」と注意喚起。動画では、“カエドキプログラム”の特徴や値下げ情報、スペック比較、下取りキャンペーンなど、購入前に必ず押さえておきたいポイントを具体的かつ丁寧に紹介している。



まず注目なのは、返却時期と免除額に大きく影響する「いつでもカエドキプログラム／カエドキプラス」。iPhone17の無印モデルは通常のカエドキ、ProやAirはカエドキ＋に該当し、「高額な機種が必ずしもカエドキ＋になるわけじゃなく、機種ごとで異なる」ことをドックんが強調。「プログラムごとの対象モデルと免除内容は事前に要チェック」とアドバイスした。



また、お得な買い方についても実例を交え比較。「23ヶ月で返却して実質負担額を見るのが正解」「徹底的に安さ重視ならiPhone16や16eの128GBもアリ」と、用途や予算に合わせた選択を勧めている。特にiPhone17ではeSIMのみ対応しており、「この点がユーザーにとって一つの分かれ道になる」という意見も。



端末性能の違いは「屋外で3200ニトの明るさ」「A19チップと大容量バッテリー」「メインカメラ4800万画素」「eSIMのみ」が17の主な特徴。一方で、「16や16eでも十分すぎる性能。AIやカメラにこだわらなければ、そちらもオススメ」とバランスの良い見解を見せた。



さらに「今だけiPhone下取りキャンペーンで最大29,000円増額。4、5年前の機種でも高額下取りが期待できる」など、お得情報も忘れない。アップルストアの下取り額と比較した“本当にお得な買い方”まで解説した。



動画のラストは「普通に使うなら型落ちモデルでも十分。少しでも参考になったらチャンネル登録＆高評価を」と締めくくり、最後まで実用的な情報満載の内容となっていた。