YouTube動画『YouTubeをやる理由はこれ。日本のこれからの市場戦略において重要な考え方について教えます』で、実業家のマイキー佐野氏が日本のSNSマーケティングやインフルエンサービジネスに対する独自の見解を語った。佐野氏は「僕はずっとダークヒーローで、ジョーカーと志々雄真実でいたい」と冒頭から強烈な個性を発揮しつつ、日本に蔓延する“フォロワー至上主義”を真っ向から否定している。



現状のマーケティング手法について、佐野氏は「インフルエンサーマーケティングというのが主流になっているが、量にこだわって質にこだわらないということ自体が、そもそも終わるんじゃないか」と問題提起。具体的には、「フォロワー数が多いインフルエンサーが必ずしも売上やエンゲージメントに寄与しない」ことをアメリカや中国などの研究データも交えて丁寧に解説。その中で「1万人以下のマイクロインフルエンサーの方が1人当たりの売上が40倍も高かった」という驚きのデータも紹介し、「数ではなく質、小規模でもエンゲージメントの高い基盤作りがROI（投資対効果）を最大化する」と力説した。



また、日本でありがちな“爆速ブランディング”にも鋭い批判を展開。「日本で言われているブランディングの考え方は本質とずれていて、本当は基盤を構築し、質の高い関係を顧客と築くことが成功のポイント」と喝破した。自らのビジネススクール運営も例に挙げ、「登録者が増えすぎたら削る」「あえて耳に痛いことを言って関心の薄い層をふるい落とす」といったスクリーニング術を披露。「コミュニケーションをしっかりとることで強い絆が生まれ、長期的な売上と信頼につながる」と説いた。



さらに、「多額の広告費を初期段階でかけるのは失敗の元。しっかり基盤作りをしたあと、拡大にシフトするべき」と“逆張り”な戦略を提案し、「バズらなくていい」「登録者が増えたらむしろ減らす」という独自のYouTube運営方針も明かしている。自らも毎月200万円を手出ししながらYouTube運営を継続し、「広告収入や話題化より『誰にどれだけ深く刺さるか』が重要」と話す。



「僕は稼げますなんて一切言わない。稼げない責任は持てないし、むしろ基盤がしっかりした優秀な人が勝手に稼いで成果を出していく」と自己利益よりも質重視の信念を貫く佐野氏。動画の最後には「市場自体がプロダクトアウトだらけになったら僕負けていい」とまで宣言し、「合理性だけで生きる。スーパーマンじゃなくダークヒーローでいい」と締めくくった。本稿の内容は、SNSマーケティングやブランド戦略を検討している人にとっても多くの示唆を与える。